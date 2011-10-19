版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 10月 19日 星期三 15:13 BJT

曼城2-1胜比利亚雷亚尔

周二在欧冠联赛A组第三轮比赛中，替补上场的阿奎罗伤停补时第三分钟上演绝杀，帮助曼城主场2-1惊险击败比利亚雷亚尔。卡尼开赛第4分钟闪电破门为客队取得领先，随後马切纳自摆乌龙，曼城1-1追成平手，随後曼城浪费多次进球机会，阿奎罗的进球挽救了曼城入围淘汰赛的机会。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐