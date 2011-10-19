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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 19日 星期三 15:13 BJT

皇马4-0完胜里昂

皇马追逐第10座欧冠杯的征程再添动力。周二在欧冠联赛D组主场对阵里昂队的比赛中，皇马4-0完胜对手，获得三连胜，小组排名第一。本泽马、赫迪拉、厄齐尔和拉莫斯分别进球，这样皇马本赛季欧冠联赛三场下来共进八球，一场未输。图为本泽马庆祝进球。路透

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