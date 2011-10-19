沪综指缩量小幅收低 中国水电重挫

路透北京10月19日电---中国股市沪综指周三缩量小幅收跌,昨日上市遭猛炒的大盘新股中国水电(601669.SS)今日重挫,盘中一度近跌停板,令疲弱市况中的投资者更趋谨慎.分析人士预期,大盘将继续振荡筑底.

沪综指收报2,377.512点,下跌5.97点或0.25%.沪市A股成交额较前日减少逾二成至530亿元人民币.

浙商证券分析师王伟俊认为,中国水电昨日上市受到疯狂炒作,而今天盘中几乎跌停,对大盘的影响较大;且今年馀下时间还有四只大盘股发行上市,投资者对于资金面的忧虑也因此加深,预计股指短线可能在2,300点上方继续振荡筑底.