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中国财经 | 2011年 10月 19日 星期三 15:25 BJT

沪综指缩量小幅收低 中国水电重挫

路透北京10月19日电---中国股市沪综指周三缩量小幅收跌,昨日上市遭猛炒的大盘新股中国水电(601669.SS)今日重挫,盘中一度近跌停板,令疲弱市况中的投资者更趋谨慎.分析人士预期,大盘将继续振荡筑底.

沪综指收报2,377.512点,下跌5.97点或0.25%.沪市A股成交额较前日减少逾二成至530亿元人民币.

中国水电今日低开低走,收挫7.78%至4.86元.

浙商证券分析师王伟俊认为,中国水电昨日上市受到疯狂炒作,而今天盘中几乎跌停,对大盘的影响较大;且今年馀下时间还有四只大盘股发行上市,投资者对于资金面的忧虑也因此加深,预计股指短线可能在2,300点上方继续振荡筑底.

受海外铁矿石价格大跌影响,两市有色金属板块个股亦领跌大盘,并打击投资者信心.

沪深300指数11月合约尾盘报2,586.0点,跌0.56%,成交量为199,788手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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