野村将收购通用电气金融中国业务

路透东京10月19日电---据了解情况的消息人士透露,日本最大的投资银行野村控股(8604.T)将收购通用电气金融(GE Capital)旗下中国业务部门,公司由此迈出关键一步,希望在中国大陆这一飞速发展的金融市场建立稳固的地位.

野村虽然进入中国市场已有约30年,但由于缺乏银行和证券监管部门颁发的牌照,无法提供人民币计价产品,也难以利用中国经济飞速成长之机全面开拓市场.

据消息人士称,野村已经签署协议,即将收购通用电气金融财务(中国).该消息人士要求匿名,因协议尚未最终获得监管机构的批准.

该消息人士称,野村随後将申请转制为银行,并申请相应牌照,提供以人民币计价的产品服务,例如向中国出口商或在中国有业务的国际企业提供外汇对冲解决方案.

该宗交易首先由华尔街日报披露.野村拒绝对此置评.亦未能联系到通用电气金融对此置评.

消息人士称,野村同时还在寻找合作夥伴与之成立合资企业,以便能够在中国从事股票和债券承销业务,从而能够与高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX等已经在中国成立合资公司的银行展开竞争.

不过,野村与通用电气金融的交易以及合资公司的计划还需得到中国银行业监督管理委员会(银监会)的批准.

野村与通用电气金融的这宗交易在银监会审批的状态,以及交易的价格都尚不明了.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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