19日盘後分析：A股弱势依旧

经历了昨日的放量大跌後，今日A股市场继续呈现弱势震荡整理态势。尽管昨夜欧美股市企稳，但是A股依旧表现疲弱，沪综指盘中一度重回2400点关口上方，无奈欲涨乏力，最终该关口得而复失，尾盘沪综指最终报收于2377.51点，下跌0.25%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经历了昨日的放量大跌後，今日A股市场继续呈现弱势震荡整理态势。尽管昨夜欧美股市企稳，但是A股依旧表现疲弱，沪综指盘中一度重回2400点关口上方，无奈欲涨乏力，最终该关口得而复失，尾盘沪综指最终报收于2377.51点，下跌0.25%。

相比于沪市，今日深市表现明显弱于沪市，在中小盘个股快速杀跌的拖累下，深成指则继续走低，逐步逼近10000点整数大关进而考验前期低点9949点的迹象。

从技术层面分析，今日沪综指试图收复2400点关口无果，说明短线调整风险仍然不小，同时成交再度萎缩，观望气氛有所升温。如果短期不能放量收复该关口，预计大盘本轮反弹或将夭折。

从今日盘面观察，市场分歧明显加大。权重股经过昨日的集体杀跌後，今日盘中再度充当护盘的角色，使得沪市重心并未明显下移，而中小盘个股表现却不尽如人意，对市场人气损害较大。

笔者认为，虽然短期内股指可能继续下探，但是投资者也不用恐慌。A股大幅杀跌的空间有限，在政策没有明朗之前，大盘可能会以窄幅震荡来筑就底部。

一方面，对市场扩容压力的担忧。随着大盘股中国水电新股上市，後续将有陜煤股份、中交股份、新华保险3只超级大盘股发行，有工商银行、浦发银行、招商银行、交通银行等银行股的巨额再融资，这些大盘股IPO和银行股的再融资，使市场不堪重负。

另一方面，题材股快速降温，石墨烯概念、券商股是近期较为热门的两大题材，得到了一些资金的大力追捧。但是昨日两大题材的炒作同时受到打击，使得题材炒作大大降温。

此外，尽管中国经济正在平稳迈向软着陆，但是中国经济成长放缓却加重了市场担忧，经济增速放缓使得大盘持续反弹缺乏基本面的支持，也导致此前市场一直热盼的政策微调预期有所松动。

操作上，建议投资者当前不可盲目杀跌，严格控制仓位比例。（完）

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