研究称男性乳腺癌少见但病情发展快

路透10月19日电---一项国际研究显示，男性患乳腺癌发病率不足女性的1%，但一旦患上此病，男性的病情发展要比女性快且死亡率较高。

这项研究由新加坡国立大学的哈特曼（Mikael Hartman）率领的研究人员进行，他们对丹麦、芬兰、挪威、瑞典、新加坡及瑞士日内瓦追溯至1970年的癌症记录进行了分析研究。

研究对象包括约46万名女性乳腺癌患者和2,700余名男性乳腺癌患者。

研究发现，男性通常是在乳腺癌已经向外扩散後，才被诊断为此病。在治疗时，男性患者接受手术和辐射治疗的比例相比女性患者更低，但接受化疗和激素治疗的比例与女性患者相当。

在被确证5年後，男性患者的存活率为72%，女性患者则为78%。

哈特曼通过电邮告诉路透，“男性发现乳房肿块後，拖延不去医院看的时间比出现类似症状的女性要长。”

“男性患上乳腺癌的情形比较少见，但也会得上此病，在出现乳房肿块时应当引起注意并及时就医。”

这项研究刊登在《临床肿瘤学》（Clinical Oncology）杂志上。研究人员指出，过去的研究显示，男性从开始出现症状到被确诊为乳腺癌，中间通常都有好几个月的时间。

美国国家癌症研究所称，男性多是在60多岁或70多岁被诊断出乳腺癌。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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