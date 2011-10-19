独家：中国要求审计所提供赴美上市中国公司账目审查细节--消息

路透纽约/新加坡10月19日电---两位消息人士对路透称,中国金融监管机构已经要求全球最大的几家审计事务所,重新紧急审阅它们对中国赴美上市企业的审计工作,并披露审计公司向海外监管机构提供的财务细节.

这一举动料将加剧中美监管机构之间的紧张情势,此前中国赴美上市企业爆出一系列会计丑闻.

美国证券交易委员会(SEC)上个月要求美国法院执行其递送予德勤(Deloitte Touche Tohmatsu)[DLTE.UL]中国分支的传票,要求检阅审计东南融通LGFTY.PK的工作报告.

两名审计业消息人士对路透表示,财政部和中国证监会与审计行业所谓的"四大"审计事务所会面.这四大分别是毕马威(KPMG)、普华永道(PricewaterhouseCoopers)[PWC.UL]、安永(Ernst & Young)[ERNY.UL]以及德勤.

政府要求这些事务所紧急重审它们去年对在美上市的中资企业所做的审计报告,以及中资企业在美国进行首次公开招股的各项审计工作.

审计事务所必须在本周末前提出报告,告知审计工作报告或其他客户信息是否提供给了海外监管机构或者任何海外分支.

一消息人士表示,中国当局向这些公司重申有关保密性的规定.由于会议性质敏感,这位人士无法具名.

"我们被要求,对那些要求我们提供资讯的外国监管机构传达这个讯息,"消息人士称.

第二位消息人士表示,被要求提供的资讯包括,这些公司的中国办事处与香港澳门办事处之间有关美国审计案子的所有往来信件.另外也要求这些公司提供香港办事处负责的美国上市中资企业帐目审查细节.

据了解,这些要求是为了确认审计公司遵守中国的会计保密规定.但此举被视为是在直接回应美国监管机构处理东南融通案子的动作,同时也是要确保审计公司不会屈服于压力,将文件交给其他监管机构.

"从美国SEC最近加大施压来看,可能会有某些回应,这次就是部分回应,"一业界专家称.

中国证监会及财政部并未立即回应电话询问.路透向四大审计公司询问这次会议,其中三家拒绝评论,德勤尚未回应.(完)

--编译/审校 田建华/沈以文/蔡美珍/白云

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。