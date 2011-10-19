全球财富未来5年料增50% 中国增长近一倍--瑞信

9月20日在首尔拍到的美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透苏黎世10月19日电---瑞士信贷周三发布报告称，未来5年全球财富将增长50%至345万亿美元，其中中国家庭财富总额将增长近一倍，亚太、拉美和非洲地区财富也会强劲增长，这些将是提振全球财富增长的主要来源。

瑞信旗下研究院发表《2011年全球财富报告》称，2010年1月至2011年6月期间，全球财富总额增长14%至231万亿美元，亚太地区国家贡献了54%的增长。

瑞信亚太区首席执行官Osama Abbasi称，“这是史无前例的经济变革期，世界经济秩序的基本结构正在重新形成。”

“新兴市场不仅是全球复苏的重要动力，同时也是全球财富的关键增长引擎。”

美国仍将是全球坐拥财富最多的国家，预计到2016年该国家庭财富总额将达到81万亿美元；中国家庭财富总额预计增长近一倍至39万亿美元，超越日本升至第二位。

按成人财富计算，瑞士、澳大利亚和挪威是全球最富裕的国家，其中瑞士成人平均拥有的财富为54万美元，是成人平均财富唯一超过50万美元的国家。

瑞士人均净资产按美元计大增归因于瑞士法郎升值。今年前6个月，瑞士法郎兑美元升值约10%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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