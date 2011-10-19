海南航空不会改波音787订单

路透香港10月19日电---中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)周三表示,仍将遵守与波音(BA.N)签订的飞机订购合同,尽管最近在行业内出现越来越多的飞机订单取消或变更事情.

"公司引入新飞机的计划将照常进行."海南航空的一位发言人对路透表示,"目前,我们并无取消订单或改变订购机型的计划."

该发言人未给出进一步的评论.

本周稍早,中国市值第三大的航空公司--东方航空(0670.HK)(600115.SS)宣布终止定购24架波音787 Dreamliner的合同,因为该机型的发货延迟.东方航空将转而斥资33亿美元购买45架新的波音737客机.

波音的一位高管称,公司的787 Dreamliner机型恐怕将失去更多订单,因交货时间一再延迟,但整体订单数量仍然稳固,而且市场对于这种新型节能飞机的需求料将上升.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。