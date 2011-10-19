海南航空不会改波音787订单

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透香港10月19日电---中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)周三表示,仍将遵守与波音(BA.N)签订的飞机订购合同,尽管最近在行业内出现越来越多的飞机订单取消或变更事情.
"公司引入新飞机的计划将照常进行."海南航空的一位发言人对路透表示,"目前,我们并无取消订单或改变订购机型的计划."
该发言人未给出进一步的评论.
本周稍早,中国市值第三大的航空公司--东方航空(0670.HK)(600115.SS)宣布终止定购24架波音787 Dreamliner的合同,因为该机型的发货延迟.东方航空将转而斥资33亿美元购买45架新的波音737客机.
波音的一位高管称,公司的787 Dreamliner机型恐怕将失去更多订单,因交货时间一再延迟,但整体订单数量仍然稳固,而且市场对于这种新型节能飞机的需求料将上升.(完)
--编译 高琦; 审校 张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。