美安全睡眠指南建议让婴儿平躺睡觉

路透波士顿10月18日电---美国儿科学会（AAP）周二公布的婴儿安全睡眠指南称，婴儿睡觉应在父母房间，且姿势应为平躺。

AAP拥有6万名儿科专家，该协会在1992年率先提出应该让婴儿平躺着睡觉，以防婴儿瘁死症发生。

该指南建议，婴儿每次睡觉时都应平躺，侧卧睡姿不安全。指南也建议，在婴儿醒着的时候，若有人看管，可以适当让其趴着。

鉴于在过去几年，与睡眠有关的婴儿死亡人数不断增多，AAP发布这份包含18条建议的指南，旨在向家长、医疗保健机构以及关爱婴儿的人提供指导。

该指南所在的报告称，最新的婴儿安全睡眠指南重点在创造安全睡眠环境，以降低婴儿猝死症及窒息等发生的风险。

指南还建议，柔软物品及棉被、枕头及缓冲垫等床上用品，不要放在婴儿床上。

婴儿还应避免在汽车坐椅及婴儿车内睡觉，也要避免在可能引起呼吸不畅的床上睡觉。

AAP以上这些建议适用于1岁以内的婴儿，指南还强调了孕妇产前护理的重要性，呼吁为孕妇和婴儿创造无烟环境。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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