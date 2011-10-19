数年来最大规模罢工使希腊几近瘫痪

10月19日在空荡荡的雅典机场拍到的画面。 REUTERS/John Kolesidis

路透雅典10月19日电（记者 Lefteris Papadimas/Renee Maltezou）---正当国会准备就新财政紧缩方案进行投票之际，希腊工会组织周三发起48小时罢工，规模为数年来最大一次。

本次罢工使政府部门、商业及公共服务停止运转，甚至连商店和面包店等日用品供应商也都停业。罢工人群将在国会大厦外举行大规模抗议。

周三早上，大约400名码头工作人员聚集在希腊比雷埃夫斯港（Piraeus）入口，另有约1,000名狱警聚集于司法部外，为原定GMT 8:00开始的大规模游行做准备。

航空调度人员则决定将48小时的罢工缩减为12小时，以减小对乘客的影响。他们将于GMT 9:00恢复工作。

雅典一机场发言人告诉路透：“从午夜到周三中午，包括出发和到达，共有150次国内和国际航班被取消，16次航班被延後。迄今为止，机场一切平静。”

本次罢工导火索是，欧盟领导人试图将新救援计划提交周日举行的一个峰会，以便能就具体措施达成协议，保证在希腊发生违约情况下，该区域的金融体系能免受影响。

希腊总理帕潘德里欧周二晚发出寻求支持的呼吁，称该国目前的处境像面临战争，并告诉希腊执政党社会党代表，支持严苛的新措施是他们的责任。

帕潘德里欧说：“在这场战争中，我们必须要作为一个人、一个政府及国会团体坚贞不屈，让我们的国家能赢得战争。我们将为国家取胜，我们也会坚贞不屈，这是我为什麽现在在这。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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