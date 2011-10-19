数年来最大规模罢工使希腊几近瘫痪

综述：美国法院周二将就是否恢复特朗普的入境禁令听取辩论
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透雅典10月19日电（记者 Lefteris Papadimas/Renee Maltezou）---正当国会准备就新财政紧缩方案进行投票之际，希腊工会组织周三发起48小时罢工，规模为数年来最大一次。
本次罢工使政府部门、商业及公共服务停止运转，甚至连商店和面包店等日用品供应商也都停业。罢工人群将在国会大厦外举行大规模抗议。
周三早上，大约400名码头工作人员聚集在希腊比雷埃夫斯港（Piraeus）入口，另有约1,000名狱警聚集于司法部外，为原定GMT 8:00开始的大规模游行做准备。
航空调度人员则决定将48小时的罢工缩减为12小时，以减小对乘客的影响。他们将于GMT 9:00恢复工作。
雅典一机场发言人告诉路透：“从午夜到周三中午，包括出发和到达，共有150次国内和国际航班被取消，16次航班被延後。迄今为止，机场一切平静。”
本次罢工导火索是，欧盟领导人试图将新救援计划提交周日举行的一个峰会，以便能就具体措施达成协议，保证在希腊发生违约情况下，该区域的金融体系能免受影响。
希腊总理帕潘德里欧周二晚发出寻求支持的呼吁，称该国目前的处境像面临战争，并告诉希腊执政党社会党代表，支持严苛的新措施是他们的责任。
帕潘德里欧说：“在这场战争中，我们必须要作为一个人、一个政府及国会团体坚贞不屈，让我们的国家能赢得战争。我们将为国家取胜，我们也会坚贞不屈，这是我为什麽现在在这。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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