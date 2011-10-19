北京市公租房一定年限後可调整为其他性质保障房--住建委

路透北京10月19日电---为解决公租房建设的资金缺口,北京市住房和城乡建设委员会周三出台管理办法称,投资机构及开发商建设、持有并运营的公共租赁住房出租一定年限後,可由政府指定机构回购或经批准调整为其他性质的保障房,以吸引社会资金参与投资公租房建设.

中国今年计划建设1,000万套保障房,其中公共租赁房占很大部分.业内人士曾指出,房地产企业会更多地参与如经济适用房、两限(限价、限面积)房等可以通过市场交易的产品建设,但大多不愿参与建设需要持有获得收益的公租房及廉租房.

"现在(对公租房建设)社会资金感兴趣的比较多,大家都在等这个文件."北京市住房保障办公室发展规划处处长张国伟在发布会间隙称.

他表示,公租房调整为其他性质保障房的具体年限将根据全市公租房的运营情况及保障家庭的情况来确定.此举将有利于投资机构及开发商的投资收益分配,吸引社会资金进入公租房领域.

张国伟并指出,经过测算,若仅以公租房租金来偿还建设、经营、管理成本,公租房的运营期限大概需要30年方能返还费用,投资机构及开发商将很难测算其运营成本.

北京市住建委新出台的办法并明确,公租房供应对象包括外省来京连续稳定工作一定年限且在本市无住房人员;廉租房、经济适用房及限价房轮候家庭;本市户籍,家庭人均住房使用面积15平方米(含)以下,三口及以下家庭年收入10万元人民币以下等人员.

此外,办法并规定,住宅用地中配建保障性住房的建筑面积比例一般不低于30%,且以公租房为主.北京市今年开工建设公租房6万套,今年年内全市将实现配租1万户以上.并计划"十二五"(2011-2015年)期间建设收购公租房30万套以上,占公开配租配售保障性住房60%.

中国住建部此前公布,截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

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