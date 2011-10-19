末日心态引发对冲操作 中国市场被推至极端水准

* 一些对中国的空头押注难以解释得通

* 缺乏其它针对中国的对冲工具导致投资者涌入CDS市场

* 中国CDS价差急升走势似乎过度

* 尽管有风险,中国的银行和地产类股仍存在一些投资价值

记者 Vikram Subhedar/Saikat Chatterjee 编译 白云/高琦/洪曦

路透香港10月19日电---欧债危机和美国经济衰退忧虑,毫无意外地促使极悲观的投资者动手反映再度发生全球金融危机的风险.但比较让人意外的是,他们也不敢在中国身上冒任何险.

中国身为全球第二大经济体,当然有自己的问题.全球经济出现任何下行,中国都会受到影响.中国在美上市企业的会计丑闻已留给投资者很差的印象,地方政府债务累累也已激起外界担忧中国银行业的体质.

但说到中国,投资者的关切也许太过.一些投资者表示,中国市场已被推到荒谬的水准,这很难解释得通,除非中国真的发生严重的经济金融危机.而目前几乎没有证据说明中国会发生这样的危机.

"如果因为全球经济状况、二次衰退风险,或者任何其它宏观忧虑而看空市场,投资者会用做空中国题材的仓位来体现这点,"瑞穗证券驻香港的亚洲固定收益交易主管Jeffrey Yap称.

"从当前水准看,我认为市场反应太过了,中国公布的数据并未暗示经济有硬着陆或其他风险."

参阅中国CDS图表,请点击(r.reuters.com/qyw44s)

参阅中国主要银行及房地产企业评级图表,请点击(r.reuters.com/nax44s)

参阅中国主要银行估值图表,请点击(r.reuters.com/dez34s)

参阅中资银行H股卖空情况图表,请点击(r.reuters.com/vux34s)

投资者争相对冲中国题材的原因之一可追溯至2008-2009年的全球金融危机.当时雷曼兄弟倒闭引发金融海啸,显示投资者没料到会出现所谓的"尾部风险",即发生鲜见且可能是灾难性事件的风险.

随着市场担心全球经济重又濒临绝境,投资银行开始大谈对冲"尾部风险"--万一发生危机即能赚取高额回报,因此很多投资者纷纷确保其投资有所保障.

数家交易商,机构投资者和对冲基金公司称,热钱也一直表现活跃,它们建仓试图从市场动能变化中牟利,以弥补其它投资的亏损.

一位香港的对冲基金经理指出,如果从金融市场的表现来看,中国的前景看起来比实际情况糟糕.

"大家都在说中国经济硬着陆.我希望他们给出硬着陆的定义.硬着陆是约7%的增长率,还是负1%?那可相差很远.我认为市场预期的东西完全不现实,"一位持有中国企业境外债券的投资经理说道.该经理因未被允许向媒体发表意见而拒绝署名.

投资者涌入主权信用违约互换(CDS)市场来实现他们对中国风险的押注,部分是因为他们难以在市场上找到其它工具来对冲中国相关风险.

"虽然CDS可能不是个好工具,但它们是目前唯一可供使用的工具."瑞穗的Yap说道.

汤森路透CreditViews的DTCC数据显示,中国主权CDS的净名义价值总额自年初以来几乎涨了一倍,达到92亿美元.五年期CDS的价差在本月初曾升至200个基点,远高于年初的68个基点,暗示投资者对中国债务违约的忧虑大增.

如果说CDS价差迅速走阔是发生在欧元区一些国家身上,那还合情合理,但鉴于中国外债负担近乎零且外汇储备超过3万亿美元,出现这种情况就绝对说不过去了,价值估计显然发生错误.

"一直以来购买中国主权CDS实际上就是在对冲风险,无论是对冲债券还是股票投资组合的风险."HFT Investment Management的执行长Chi Lo表示.该公司管理着数家中国题材的投资基金,涉及股票、债券和货币市场等多个资产类别.

此外,投资者在中国这片广泛的卖压中似乎忽略了中国政府的行政干预能力.中国政府向来有决心动用各种政策来对付各类经济问题,这其中也包括在必要时开动印钞机增发货币的举措.

就在上周,中国主权投资基金--中投公司旗下的中央汇金开始买入中国国有四大银行的股票,以提振市场对沪综指的信心.

由于很多中国市场都向海外投资者关闭,因此包括摩根士丹利、摩根大通和高盛等在内的投资银行都向客户提供大量交易中国相关风险的策略,比如:针对韩国股票和台湾台币进行价外卖权的押注,还有在澳洲互换工具上做文章.

鉴于澳洲市场同中国的经济表现息息相关,那里已经成为各路基金施展拳脚的舞台.

由此产生的影响可能是极其巨大的.当全球市场在8月剧烈动荡时,澳元互换利率挫跌至暗示澳洲央行会多次降息,包括在9月就会降息.但实际情况是,几乎没有分析师预期澳洲将发生这样激进的降息情景,而且澳洲央行本身也未暗示将采取类似的减息行动.

投资者要对冲中国危机的另一种方法是买入便宜的澳元/美元卖权,比如执行价在0.50美元,这要比周三的实际汇价水平1.03美元低了一半多.

**中国地产股及债券或现买入契机**

中国政府推出政策为楼市降温,因此该国房地产企业股票和债券都严重受挫,其中一些或许已经展现出买入机会.

恒大地产集团是境外债券遭遇重挫的多家中国大型地产公司之一.标准普尔和惠誉给予其评级为BB,低于投资级两个级距.

该公司13.5亿美元、2015年1月到期的美元债券发行时票息定为13%.而上月其债券价格大幅下跌,致使收益率达到35%.即使当前,该券收益率仍居于25%.

自2011年初至今,中国大陆房地产企业和银行的股票价格跌幅在30-50%之间,使得沪市整体预估市盈率跌至历史低位.

多数投资者是运用中资银行H股来对冲投资组合中的中国风险,因其流动性相对较好并可做空.

因此,尽管市场一直担心中国银行业易受非正规贷款渠道、地方政府债务和房地产业的影响,但银行股卖空活动或许也反映出中国缺乏足够的对冲工具.

卖空者正开始回补仓位,部分投资者也看到机会,悄悄回到此前跌幅较深的债券.

2011年迄今,雅居乐地产(3383.HK)已大跌45%.汤森路透Starmine一项模型给予其BB+的评级,该模型是以市场对其信用风险的看法作为评级依据.

这比Starmine另一项模型给出的雅居乐评级低四个级距,这个差距在香港上市的中国房地产企业中首屈一指,暗示雅居乐地产股票的跌势或已过火.後一个模型的评级依据是前瞻性的信贷基本面情况.

中国建设银行(0939.HK)基于其股价表现的评级要比根据其基本面表现的评级低五个级距.

Starmine显示,建行未来12个月市盈率与长期市盈率均值相比低53%,与上述评级差异一并判断,可见该行股票已出现超卖现象.

没有外债,又坐拥全球规模最大的外汇储备,中国有能力印发人民币并修复地方政府和国有银行资产负债表.在各国均面临重大主权信用风险的背景下,中国的情况并不需要担忧.(完)