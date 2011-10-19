2015年中国电子商务预计达外贸额10%--商务部

路透北京10月19日电---中国商务部发布电子商务发展指导意见称,到2015年,应用电子商务完成进出口贸易额占进出口贸易总额的10%以上,网络零售额将相当于社会消费品零售总额的9%以上.

周三刊登在商务部网站上的新闻稿称,到2015年,中国规模以上企业应用电子商务比率达80%以上.电子商务服务业成为中国现代商贸流通体系建设的重要组成部分.

"电子商务成为企业拓展市场、推动"中国制造"转型升级的有效手段、消费者方便安全消费的重要渠道."商务部如此描述"十二五"(2010-2015)电子商务发展主要目标.

2010年,中国全国网络零售交易额达5,231亿元人民币,约为社会消费品零售总额的3.3%,并呈现出加速增长态势.去年应用网上交易和网络营销的中小企业比例达到42.1%.

商务部称,支持各地结合本地区电子商务发展实际制订财政、税收政策,吸引电子商务企业聚集发展.鼓励电子商务企业到中西部等经济欠发达地区建立采购与物流基地,带动当地经济发展.

此外,鼓励肉类蔬菜、酒类流通追溯体系建设试点城市和企业应用物联网、云计算等信息技术创新追溯模式和流程,提高追溯精度,增强食品安全保障能力.稳定推动酒类、药品等特殊商品流通应用电子商务,保障消费安全.

**支持外贸电子商务**

新闻稿称,推动企业利用电子商务开展对外贸易,解决报关、结汇、退税等瓶颈问题,支持电子商务运营企业与国际接轨.鼓励第三方移动电子商务服务平台建设.

充分发挥电子商务在扩大进口中的作用.支持建立服务进口企业的联合采购平台和进口产品分销与直销电子商务平台,进一步增强进口贸易企业的采购和销售能力.

支持跨境电子商务平台建设,鼓励中小企业应用跨境电子商务平台拓展海外市场,减少渠道环节,树立中国品牌形象.

中国电子商务领域已涌现出一批相当活跃的交易平台,例如淘宝网,当当网DANG.N,京东商城等.电子商务已成为私募股权基金业近阶段投资的一大热点,而且不少电子商务公司已在海内外上市.(完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

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