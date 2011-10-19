中国逮捕缅中边境私贩枪支嫌犯17人

路透北京10月19日电---官方媒体周三报导，中国警方近日一起特大走私贩卖枪支弹药案，抓获犯罪嫌疑人17人。嫌犯试图从缅甸北部将枪支贩运入中国境内。

中国长久以来一直担忧缅甸的不稳定会影响到中国与其接壤的边境省份与地区。两国政治与经济关系虽然紧密，但因缅甸政府暂停中国牵头的密松水坝项目，近来双方关系趋于紧张。

据新华社报导，这些枪支经由缅甸临近中国边境的北部地区走私进中国境内。

报导引述警方的话称，犯罪嫌疑人分别在西藏拉萨、 四川甘孜、云南迪庆和怒江等地被抓获。

“警方称嫌犯承认2009年开始从缅甸贩运枪支。所有枪支弹药均卖往西藏自治区、及云南与四川的藏族居住区。”

警方缴获枪支9支（其中制式手枪8支，小口径步枪1支），子弹267发。报导并称警方尚未公布所抓嫌犯的国籍。

新华并称：“云南警方称，最近几年来，一心想挣大钱的人利用缅甸北部武装冲突中枪支管控松懈问题，开始走私贩卖枪支弹药。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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