明年全球基金市场不乐观--理柏

富士通称最大股东富士电机将出售所持多数股权
路透东京2月7日 - 日本电子综合企业富士通周二称，最大股东将出售所持富士通多数股权，作为两家公司解除交叉持股计划的一部分。
路透台北10月19日电---欧债风暴令金融市场极度动荡,路透旗下理柏基金研究机构周三表示,由于明年全球的经济成长料仍陷僵局,全球基金市场表现将不会太乐观.不过,亚洲新兴经济体挟着高成长,料仍将强势吸金,重要性日增.
理柏基金研究机构亚洲区研究总监冯志源表示,OECD(经济合作暨发展组织)的领先指标已连续5个月呈现下滑走势,预料明年全球的经济成长将举步维艰,拖累全球基金表现.
冯志源并指出,目前台湾的境内外基金数量成长趋于迟缓,不论是境内与境外基金的规模皆呈现下跌,成长停滞之下,未来仍有赖主管机关放宽投资人民币相关商品,期能带动进一步的成长.
在基金的种类上,冯志源并表示,今年1-2季时全球的股债表现都不差,使得保守型的货币型基金呈现净流出,不过近期大幅流出已有止稳现象.(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
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