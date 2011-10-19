* 人民币兑美元受中间价带动收高

* 美元兑众多货币呈现跌势

* 美元指数料将保持震荡,中间价有望维稳

路透上海10月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三受中间价带动收高.同时,美元兑欧元、澳元等主要货币呈现弱势,亦助力人民币即期汇价转而走强.

"有购汇盘,但是不可能远离中间价,(美元兑人民币)尾盘又下来了,"上海一银行交易员称.

北京一银行交易员表示,在本周末欧盟峰会结束之前,美元指数料将保持震荡走势,静待峰会结果.人民币中间价也将稳定在6.37左右.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3775 6.3750 6.3855 6.3727 6.3749 6.3813

北京另一银行交易员认为,中国市场汇价,相对封闭,政策性指导影响仍明显,除关注外围市场变动外,人民币升值等内部因素仍需考虑.

以下为北京时间17:17,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3885/25 6.3990

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4170/70 6.4300

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水274点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3501元.

欧元周三在亚洲盘中上涨,此前日本和韩国同意提高外汇互换规模藉以纾缓市场紧俏情势,导致美元对部分亚洲货币重挫,带动欧元出现空头回补及宏观基金买盘.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/冉莹; 审校 黄凯

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