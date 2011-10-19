要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
* 人民币兑美元受中间价带动收高
* 美元兑众多货币呈现跌势
* 美元指数料将保持震荡,中间价有望维稳
路透上海10月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三受中间价带动收高.同时,美元兑欧元、澳元等主要货币呈现弱势,亦助力人民币即期汇价转而走强.
"有购汇盘,但是不可能远离中间价,(美元兑人民币)尾盘又下来了,"上海一银行交易员称.
北京一银行交易员表示,在本周末欧盟峰会结束之前,美元指数料将保持震荡走势,静待峰会结果.人民币中间价也将稳定在6.37左右.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
------------------------------------------------------------------
6.3775 6.3750 6.3855 6.3727 6.3749 6.3813
北京另一银行交易员认为,中国市场汇价,相对封闭,政策性指导影响仍明显,除关注外围市场变动外,人民币升值等内部因素仍需考虑.
以下为北京时间17:17,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3885/25 6.3990
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4170/70 6.4300
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水274点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3501元.
欧元周三在亚洲盘中上涨,此前日本和韩国同意提高外汇互换规模藉以纾缓市场紧俏情势,导致美元对部分亚洲货币重挫,带动欧元出现空头回补及宏观基金买盘.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 黄凯
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