国务院：将加强重要矿产勘查

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透北京10月19日电---中国周三举行的国务院常务会议明确,将在2011至2020年实施找矿突破战略行动,加强重要矿产勘查,包括勘查开发以页岩气、煤层气为重点的非常规油气资源.
中国国务院总理温家宝主持召开的会议要求,通过实施找矿战略,形成一批重要矿产资源战略接续区,建立重要矿产资源储备体系.从而为经济发展提供资源保障和产业支撑.
今後十年,中国将加强主要含油气盆地的地质勘查和老油气区的新领域深度挖潜.通过整装勘查增加重要矿产资源储量,形成大型矿产资源基地.要充分发挥市场机制作用,建立多元化投资平台.
会议并部署制订了社会信用体系建设规划,称十二五(2011-2015)期间将建设覆盖全国的征信系统.
常务会议提出,"把诚信建设摆在突出位置,大力推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设,抓紧建立健全覆盖全社会的征信系统,加大对失信行为惩戒力度."(完)
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--发稿 李文科; 审校 黄凯
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