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中国财经 | 2011年 10月 20日 星期四 07:08 BJT

稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换--外管局

路透北京10月19日电---中国外汇管理局称,要稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理.

周三刊登在国家外管局网站的新闻稿称,要进一步改善国际收支状况,防范和化解异常跨境资金流动风险,维护国家涉外经济金融安全.

新闻稿并称,中国要积极促进贸易投资便利化,稳步推进进出口核销制度改革,加强国际收支统计监测预警.(完)

更多细节,请点选外管局网站(here)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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