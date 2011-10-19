稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换--外管局

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透北京10月19日电---中国外汇管理局称,要稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理.
周三刊登在国家外管局网站的新闻稿称,要进一步改善国际收支状况,防范和化解异常跨境资金流动风险,维护国家涉外经济金融安全.
新闻稿并称,中国要积极促进贸易投资便利化,稳步推进进出口核销制度改革,加强国际收支统计监测预警.(完)
更多细节,请点选外管局网站(here)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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