中国银监会称地方债和房贷风险可控

* 地方政府性债务和房地产贷款总体风险可控

* 从严防范影子银行和民间融资相关风险

路透北京10月19日电---中国银行业监督管理委员会主席刘明康周三称,地方政府性债务和房地产贷款风险总体可控,但要从严防范影子银行和民间融资相关风险.

"当前,大家普遍关心地方政府融资平台贷款、房地产贷款、影子银行业务等领域的潜在风险,以及民间融资活跃等问题."刊登在银监会网站的新闻稿援引刘明康在CEO组织峰会上的讲话称,监管部门采取了行之有效的措施,总体风险是可控的.

刘明康称,从债务规模看,截至2010年末.中国总体的公共部门债务率在50%左右,仍在60%的预警线以下,远低于发生债务危机的欧美国家.

他提供的数据显示,截至2010年末,全国地方政府性债务馀额共计10.7万亿元人民币,约相当于2010年国内生产总值(GDP)的26.9%,中央财政国债馀额占GDP的17%,政策性金融机构发行的金融债券约占GDP的6%.

刘明康提到,当前国家特别注意加强顶层设计,正在深入推进国家和地方债务管理体制机制改革,按照财力与事权相匹配的要求,进一步理顺各级政府间财政分配关系,健全地方财税体系.

"由此建立有市场约束的直接融资机制,这才是避免风险的根本办法."他称.

而最新的压力测试结果显示,中国银行业房地产风险总体可控.刘明康称,中国银行体系房地产信贷资产占比相对较低,中国对银行业房地产金融衍生产品控制有效,证券化产品数量极少,其它创新如集合信托与房地产贷款馀额之比仅为4%左右,风险特征相对简单.

截至2011年8月末,银行业金融机构房地产贷款(包括土地储备贷款、开发贷款和个人住房按揭贷款)馀额为10.4万亿元,占各项贷款的比重为19.8%,这与许多欧美银行房地产及相关资产占比动辄占半壁江山的情况有很大不同.

**严防范影子银行和民间融资相关风险**

刘明康称,近两年在国内社会资金流动性整体偏紧的情况下,资金供给矛盾催生了各类借道理财和所谓"创新"的影子银行活动,要从严防范影子银行和民间融资相关风险.

他称,中国坚持直接监管为主、间接监管为辅,从机制和源头上打消影子银行业务监管套利动机,防范风险传递.采取多项措施,包括清理规范银信合作业务,对于商业银行承担风险的,必须及时将银信合作业务表外资产转入表内,并计提相应拨备和资本.

同时,坚持"隔离风险"、"疏堵结合",综合治理民间借贷.要求银行业金融机构与民间借贷之间设立严格的"防火?",严防风险向银行业体系转移.坚决打击高利贷、非法集资、金融诈骗等行为,严防民间融资成为诈骗、洗钱、炒卖外汇等非法活动的"温床",同时探索按照市场规律疏导规范民间借贷,引导其阳光化、规范化发展.

截至2011年6月末,小企业贷款馀额近10万亿元,占全部企业贷款馀额的29%,增速比全部贷款增速高9个百分点,已连续三年实现"两个不低于"目标要求(小企业贷款增速不低于全部贷款平均增速,增量不低于上年).

在宏观调控、流动性收紧的大背景下,中国部分地区民间借贷空前活跃,如温州上半年累计发生民间借贷485.5亿元人民币,民间借贷利息疯涨至0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.

而受今年以来信贷紧缩政策的影响,民营企业聚集的温州不断传出企业主因资金断裂而"跑路"的消息,引发恶劣的社会影响.由于民间借贷盛行,企业互保行为普遍,导致温州甚至更多的地区不断牵扯进来. (完)

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--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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