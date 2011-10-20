9月美国经济小幅成长 但不确定性增加--美联储

《路透早报》--2月7日
对于美国指责其操纵汇率，欧洲央行周一予以否认，并警告称，华盛顿目前正在公开讨论的放松银行业监管的提议，可能为下一轮金融危机埋下隐患。欧洲央行总裁德拉吉指出，放松监管是十年前那场席卷全球的金融危机的罪魁祸首。削减银行业监管的想法不仅令人担忧，还可能是非常危险的，对支持全球经济缓慢但稳定复苏的，相对稳定的金融系统构成威胁。德拉吉的讲话，是美国总统特朗普下令对银行业监管规定进行评估以来，欧洲方面作出的最强烈的反应。
* 美国经济在成长,但不确定性也在上升--美联储
* 企业对假日销售季前景看法谨慎
* 汽车和旅游吸引更多的消费支出
路透华盛顿10月19日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三发布的褐皮书称,美国经济前景在9月趋于黯淡,导致企业在假日销售季之前对于支出和增加库存持谨慎态度.
"9月整体经济活动持续扩张,但许多地区将增长步伐描述为'温和'或'小幅'增长,普遍反应未来商业状况前景总体转弱或不太确定,"该报告由芝加哥联邦储备银行编纂.
在褐皮书公布後,美国股市走低,而公债价格则因经济前景黯淡而上涨.
该调查是基于10月7日或该日之前收集到的信息.美联储主席贝南克曾在10月4日的国会听证会上称,经济接近于止步不前,美联储将竭尽所能采取必要措施来扶助经济.
当美联储决策者于11月1-2日召开政策会议时,将参照褐皮书调查.外界预期美联储会後将不会进一步放宽政策.
**经济显露出正面讯息**
近期公布的第三季数据显露正面迹象,其中包括较为强劲的9月房屋开工数据,这使得一些分析师上调其对第三季经济增长预估.
美联储褐皮书调查发现,大部分地区的消费者支出略有增加,受汽车销售及旅游支出带动.企业支出也有一定程度的增长,特别是建筑和矿业设备以及新车库存支出.
尽管一些地区建筑活动升温,但"住宅和商业房地产的整体状况依然疲弱,"调查称.除抵押贷款再融资外,贷款需求普遍较弱.
瑞士信贷驻纽约的分析师Dana Saporta称,该调查未传递出任何经济强势复苏的信号.
"有一些令人鼓舞的消息,如消费者和企业支出增加.但不确定和疑虑情绪依然挥之不去,"Saporta说.
面对更加不确定的前景,企业持谨慎态度,调查称这将压制支出计划.
"费城、里奇蒙和芝加哥地区情况显示,在假期季前,许多零售商不愿增建库存,表明近来消费者信心下滑."调查称.
从感恩节到耶诞节(圣诞节)的假期销售季业绩,在许多零售店一年业务中占到一半甚至更多,因此若零售商不愿增建库存,可能暗示担心消费者无意支出.
调查称薪资压力"较低",几个地区称石油和工业金属等大宗商品价格9月下滑.
需求疲弱时,零售层面对提价较为迟疑,但食品和应用棉花的商品将成本转嫁消费者的程度较大.(完)
--编译/审校 张涛/孙茉莉/王兴亚/张若琪/徐文焰/程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
对于美国指责其操纵汇率，欧洲央行周一予以否认，并警告称，华盛顿目前正在公开讨论的放松银行业监管的提议，可能为下一轮金融危机埋下隐患。欧洲央行总裁德拉吉指出，放松监管是十年前那场席卷全球的金融危机的罪魁祸首。削减银行业监管的想法不仅令人担忧，还可能是非常危险的，对支持全球经济缓慢但稳定复苏的，相对稳定的金融系统构成威胁。德拉吉的讲话，是美国总统特朗普下令对银行业监管规定进行评估以来，欧洲方面作出的最强烈的反应。
路透法兰克福2月6日 - 对于美国指责其操纵汇率，欧洲央行周一予以否认，并警告称，华盛顿目前正在公开讨论的放松银行业监管的提议，可能为下一轮金融危机埋下隐患。
指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数