9月美国经济小幅成长 但不确定性增加--美联储

* 美国经济在成长,但不确定性也在上升--美联储

* 企业对假日销售季前景看法谨慎

* 汽车和旅游吸引更多的消费支出

路透华盛顿10月19日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三发布的褐皮书称,美国经济前景在9月趋于黯淡,导致企业在假日销售季之前对于支出和增加库存持谨慎态度.

"9月整体经济活动持续扩张,但许多地区将增长步伐描述为'温和'或'小幅'增长,普遍反应未来商业状况前景总体转弱或不太确定,"该报告由芝加哥联邦储备银行编纂.

在褐皮书公布後,美国股市走低,而公债价格则因经济前景黯淡而上涨.

该调查是基于10月7日或该日之前收集到的信息.美联储主席贝南克曾在10月4日的国会听证会上称,经济接近于止步不前,美联储将竭尽所能采取必要措施来扶助经济.

当美联储决策者于11月1-2日召开政策会议时,将参照褐皮书调查.外界预期美联储会後将不会进一步放宽政策.

**经济显露出正面讯息**

近期公布的第三季数据显露正面迹象,其中包括较为强劲的9月房屋开工数据,这使得一些分析师上调其对第三季经济增长预估.

美联储褐皮书调查发现,大部分地区的消费者支出略有增加,受汽车销售及旅游支出带动.企业支出也有一定程度的增长,特别是建筑和矿业设备以及新车库存支出.

尽管一些地区建筑活动升温,但"住宅和商业房地产的整体状况依然疲弱,"调查称.除抵押贷款再融资外,贷款需求普遍较弱.

瑞士信贷驻纽约的分析师Dana Saporta称,该调查未传递出任何经济强势复苏的信号.

"有一些令人鼓舞的消息,如消费者和企业支出增加.但不确定和疑虑情绪依然挥之不去,"Saporta说.

面对更加不确定的前景,企业持谨慎态度,调查称这将压制支出计划.

"费城、里奇蒙和芝加哥地区情况显示,在假期季前,许多零售商不愿增建库存,表明近来消费者信心下滑."调查称.

从感恩节到耶诞节(圣诞节)的假期销售季业绩,在许多零售店一年业务中占到一半甚至更多,因此若零售商不愿增建库存,可能暗示担心消费者无意支出.

调查称薪资压力"较低",几个地区称石油和工业金属等大宗商品价格9月下滑.

需求疲弱时,零售层面对提价较为迟疑,但食品和应用棉花的商品将成本转嫁消费者的程度较大.(完)

--编译/审校 张涛/孙茉莉/王兴亚/张若琪/徐文焰/程琳

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