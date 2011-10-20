美国9月核心CPI较上月微升 涨幅为六个月最小

* 9月整体CPI较前月上涨0.3%,受汽油和食品价格推动

* 核心CPI较前月上升0.1%,为六个月来最小涨幅

* 汽车,租金和服饰限制核心CPI

路透华盛顿10月19日电---食品与汽油价格居高不下,9月继续让美国家庭预算面临压力,但核心物价涨幅降至六个月来最低水平,显示通胀仍然大致受控.

美国劳工部周三公布,9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%;较上年同期上升3.9%,创三年来最大涨幅.

但是,较前月涨幅为三个月来最小,而且剔除食品与能源价格的核心CPI仅微升0.1%.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)认为,物价压力在年初急升之後,将逐步消退.分析师认为,虽然9月CPI报告支持这种看法,但通胀压力仍然不小,足以让美联储感到担忧.

"美联储不大可能公开夸耀该CPI数据,因为整体通胀仍处于高位,不过核心通胀增幅放缓的确验证了其出台近期政策措施所基于的通胀预期,"摩根大通分析师Michael Feroli说.

美联储重点关注核心CPI以制定货币政策,但一些分析师称,不应该再忽视持续高企的食品和汽油价格.

9月食品价格上涨0.4%,增速略低于前月;同期汽油价格从8月的上涨1.9%加快至2.9%.

"只关注核心CPI已经不够,因为食品价格的长期趋势是上涨,这已经实实在在成为消费者面临的问题,"Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff称.

鉴于失业率持于9%上方,薪资增长也落後于通胀步伐.虽然9月经通胀调整的周薪增长0.2%,但较上年同期下降1.7%.

欲浏览核心CPI数据图表,请点选:(link.reuters.com/bep54s)

欲浏览房屋开工及营建许可数据图表,请点选:(link.reuters.com/dep54s)

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**房屋开工跳涨**

美联储已经将隔夜借款利率降至近零水准,并向经济注入2.3万亿(兆)美元,现正在探寻更多手段来提振经济增长.

近期经济数据已经表明,美国经济第三季表现远好于上半年,缓解了出台更多货币刺激政策的压力.

美联储周三发布的褐皮书称,美国经济在9月持续微幅增长,但未来前景似乎黯淡.

不过,其他数据稍显乐观.美国商务部周三公布,9月房屋开工增长15%,年率为65.8万户,远高于分析师预估的59万户.

然而,房屋开工跳涨是由于多户住宅开工大幅增加.占据更大市场份额的独栋房屋开工仅增长1.7%,且建筑许可下滑5%,表明房屋市场距离复苏依然遥远.

另一份报告显示,上周美国抵押贷款申请减少14.9%,因再融资和购买需求低迷.

经济数据未对美国金融市场造成影响,因市场关注欧洲局势,人们怀疑欧洲领导人是否会在周末的峰会上采取积极举措来解决该地区债务危机.

美股收低,美国公债价格勉力维持温和涨幅.美元兑欧元几无变动.

9月基础通胀压力受到遏制,因服装和二手车价格下滑,新车价格保持稳定,且租赁相关成本仅有温和增加.

9月新车价格连续第三个月保持平稳,表明继3月日本大地震中断生产後,目前供给趋于正常.

即使食品和汽油价格仍居高不下,工厂的生产成本不断攀升,但一些分析师认为消费者物价将不会进一步上升,指因经济疲弱.

"经济疲弱,且消费者对价格非常敏感,"Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说道."9.1%的失业率,以及薪资刚刚够赶得上通胀的增幅,企业将不得不自己来承担一些生产成本的增加."(完)

--编译 张涛/王兴亚/孙茉莉;审校 程琳

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