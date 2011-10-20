20日盘前分析：反复震荡筑底

昨日A股市场继续疲弱表现，但是相比于本周二，大盘跌势明显趋缓，这其中银行股、石油股等权重股力挺股指，不过前期强势股的补跌对市场信心冲击较大，同时也说明当前大盘筑底过程将更加曲折。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续疲弱表现，但是相比于本周二，大盘跌势明显趋缓，这其中银行股、石油股等权重股力挺股指，不过前期强势股的补跌对市场信心冲击较大，同时也说明当前大盘筑底过程将更加曲折。

近两个交易日A股的走势无疑令投资者感到失望。短期而言，汇金增持四大行确实能对市场形成利好效应，但并不能改变国内经济的基本面。

从外围市场看，隔夜欧美股市仍是涨跌互现。因美联储褐皮书表明美国经济增长依旧疲软，美股没能延续周二的升势。欧洲股市则表现相对较强，由于投资者对于欧元区领导人就救市计划扩容有能力达成协议仍抱有信心，欧洲股市小幅上涨。

笔者认为，在全球经济环境、宏观经济政策、上市公司业绩以及资金供求关系等基本面因素没有发生明显好转之前，市场很难走出低谷。

操作上，稳健投资者还是观望为宜，而激进的投资者应坚持短线思维，仓位不宜过重。

消息面，中国证监会党委书记、主席尚福林19日主持召开中心组会议，认真传达和学习贯彻党的十七届六中全会精神以及全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，结合资本市场改革和发展实际进行了认真研究，对证券期货监管系统学习贯彻全会精神提出了明确要求。

他表示，要更加自觉、主动、全面地发挥资本市场在文化资源配置中的积极作用。要充分发挥资本市场对文化发展繁荣的支持服务功能。要加强统筹协调，积极创造条件，支持符合条件的文化企业发行上市，鼓励文化类上市公司进行并购重组，稳步扩大文化企业债券市场融资水平。

另外，针对美国汇率法案的最新进展及中方下一步的应对措施问题，商务部新闻发言人沈丹阳19日在例行新闻发布会上表示，中方已就美国参议院通过的法案阐明了严正立场。美国参议院以立法方式逼迫贸易夥伴的货币升值，严重违反国际规则，也背离美国国际义务。

如果美方一意孤行，将严重损害中美互利关系和两国人民长远利益。中方将不得不做出进一步反应。美方不要把经济问题政治化、不要“自己得病却让别人吃药”，不要做损人不利己的事情，更不要“搬起石头砸自己的脚”。 （完）

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