中国股市盘前看点--10月20日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国一周初请失业金人数、欧元区消费者信心指数等

--微软/美国电话电报公司(AT&T)财报

**宏观经济及政策面**

--中国银监会主席刘明康称,地方政府性债务和房地产贷款风险总体可控,但要从严防范影子银行和民间融资相关风险.

--中证报援引权威人士称,随着融资融券从试点转为常规业务,标的证券范围将进一步扩大,此外转融通已进入倒计时,实施方案有望近期出台.

--进出口增速下降尤其是出口增速下降态势在本届广交会上得到印证.据商务部介绍,第110届广交会前三天出口的成交额环比和同比分别增长4.2%和14.5%.在成交订单中,3个月以内的短单占51.7%.

**重点行业和公司**

--为配合发展文化产业,中国证监会称,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.

--粤传媒(002181.SZ)公告称,公司非公开发行股份收购大股东旗下广州日报集团经营性资产事宜获得证监会审核通过,公司股票将于今日复牌.

--四川成渝(601107.SS)中标遂广、遂西高速公路项目,估算总投资约为117.42亿元人民币.

--宏达股份(600331.SS)母公司--宏达集团将与坦桑尼亚国家开发公司组建合资公司联合开发煤铁矿,项目计划总投资30亿美元,中方控股80%.

**海外动向**

--美国股市周三收跌.长线投资者因欧洲的不确定性基本离场观望,市场仍可能出现大幅震荡.CBOE波动性指数VIX跳升10.1%,报34.76,反应市场在周日欧盟峰会前感到不安.道琼工业指数收跌72.43点,或0.63%,报11,504.62点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指上方30日均线存在阻力,支撑位于前期低点2,318点附近.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

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