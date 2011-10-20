支持文化企业IPO及并购重组--证监会

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透上海10月20日电---为配合发展文化产业,中国证监会称,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.
中国共产党十七届六中全会审议通过深化文化体制改革决定,加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业.全会并决定党的十八大于2012年下半年召开.
刊登在证监会网站的新闻稿称,证监会将"推动完善经营性文化单位转企改制的配套制度,促进文化企业和文化产业充分利用资本市场做大做强."
另外两个重要监管部门--中国人民银行和银监会亦表达了同样的政策导向.其中央行称,要引导商业银行开发适合文化特点的信贷产品,加大支持对文化产业的信贷投放,支持和鼓励其债券融资,扩大直接融资规模.
目前中国A股市场文化类企业上市公司有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、中视传媒(600088.SS)华谊兄弟(300027.SZ)、时代出版(600551.SS)等.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数