支持文化企业IPO及并购重组--证监会

路透上海10月20日电---为配合发展文化产业,中国证监会称,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.

另外两个重要监管部门--中国人民银行和银监会亦表达了同样的政策导向.其中央行称,要引导商业银行开发适合文化特点的信贷产品,加大支持对文化产业的信贷投放,支持和鼓励其债券融资,扩大直接融资规模.