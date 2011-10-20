智联招聘拟年底前启动美国上市

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透10月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国网络求职招聘公司--智联招聘计划今年底前启动美国上市，募集资金1亿至2亿美元。
瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE)和麦格理(MQG.AX)负责安排是次交易。
智联招聘1997年成立于北京，是中国最早及规模最大的人力资源服务提供商之一。该公司首席执行官早前于媒体采访中表示，智联招聘已于2010年首次实现收支平衡。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
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路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数