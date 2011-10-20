智联招聘拟年底前启动美国上市

路透10月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国网络求职招聘公司--智联招聘计划今年底前启动美国上市，募集资金1亿至2亿美元。

瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE)和麦格理(MQG.AX)负责安排是次交易。

智联招聘1997年成立于北京，是中国最早及规模最大的人力资源服务提供商之一。该公司首席执行官早前于媒体采访中表示，智联招聘已于2010年首次实现收支平衡。(完)