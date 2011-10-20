你必须面对的未来10个大趋势--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月20日出版的当期「老谢开讲」专栏)

台积电董事长张忠谋突然喊出：「明年，全球看不到燕子。」十分明确地对未来景气发表了自今年第二季以来最悲观的看法，老当益壮的张忠谋还预告，美国二Ｏ一三年才会好转，欧洲问题更严重。这一席话有如新末日博士鲁比尼的化身。

其实台积电的晶圆代工就站在产业的最前线，台积电从订单多寡，看景气的未来一向精准，张忠谋一席话等于告诉大家，明年景气恐怕继续探底。一二年对台湾经济的考验恐怕是挑战很沉重的一年，除了景气看淡外，台湾的产业还必须面临十个大考验。

一是重资产投资恐成大灾难，从动态随机存取记忆体（ＤＲＡＭ）、面板到太阳能、发光二极体（ＬＥＤ），明年都要继续面临沉重的压力，最近台塑集团决议增资七十七亿元力挺华亚科，而南科也将私募，募集上限一五Ｏ亿股，计画筹资三百亿元，由于景气低迷，增资将全数由台塑集团吃下。在ＤＲＡＭ景气低迷声中，台塑集团一肩扛下两家ＤＲＡＭ厂安危，堪称勇气可嘉。不过南科、华亚科从建厂以来，亏损金额已超过一五ＯＯ亿元以上，上一次台塑增资南科，每股溢价十六．五元，溢价二十二．五元增资华亚科，这都是二Ｏ一Ｏ年发生的事，如今南科每股净值仅剩三．九元，华亚科这次增资每股暂定七元，显见大股东也无力抵抗景气快速下滑的残酷调整。

ＤＲＡＭ已成台湾超级大钱坑的产业，三十年来，台湾厂商前仆後继不断投入，如今落得两手空的下场。顾能公司（Gartner）表示，今年ＤＲＡＭ产值还会再衰退二六％，三星领先台厂至少二个世代，台塑继续力挺南科与华亚科，如果不是在新制程、新技术迎头赶上，未来恐怕是肉包子打老虎。

ＤＲＡＭ大亏不止，也冲击到银行体系，最近惠誉机构才警告台湾银行业放款过度集中双Ｄ产业，目前南科负债一一三一．三八亿元，华亚科九二九．Ｏ五亿元，力晶是七九八．二五亿元，三家主要ＤＲＡＭ厂负债达二八五八．六八亿元，这是可怕的债务负担，再把已送入加护病房的茂德算进去就更惊人了。

目前银行团对茂德债权高达五七八亿元，放款几乎都集中在官股银行身上，例如，台银有八十八．一亿元，合库八十．六亿元，华南银行四十八．六亿元，土银也达四十八．二亿元，多数民营银行都已将茂德放款当成呆帐提列，只有官股银行仍挂在帐上，一家茂德可能让银行吃掉可观的呆帐，而其他三家ＤＲＡＭ厂仍有近三千亿元负债。

更可怕的还在後头，今年面板厂的营运一季比一季差，友达今年亏掉将超过五百亿元，奇美电也将亏损超过六百亿元，可怕的是中国在面板产业仍在加速扩张，最近还传出人才挖角战，可真是利空连连。眼前还得面对巨额债务的问题，例如，奇美电总负债四三五八．八六亿元、友达负债二九五三．六七亿元、华映是五七五．四五亿元，三家面板厂欠下总债务达七八八七．九八亿元；再加上三家ＤＲＡＭ负债，算起来将近一．一兆元，正好应验了惠誉机构的警示。

面板产业债台高筑，景气又见不到曙光，亏损金额加剧，当南韩面板厂转攻主动有机发光显示器（AMOLED）及广视角的ＩＰＳ时，台湾面板厂还在大尺寸面板苦战，今年苹果的iPhone、iPad席卷全球，但是台湾的面板厂却分不到一杯羹，从股价来看，面板股股价低迷，已严重形成另类「资不抵债」的现象。

奇美电负债四三五八．八六亿元，但股价最低跌到十．九五元，市值仅剩八百亿元，友达负债二九五三．六七亿元，股价掉到十一．八五元，市值只有九二三亿元，其他如彩晶股价跌到一．八五元、华映跌到二．一元，已可看出不管是面板老虎或面板小猫都陷入岌岌可危的险状。ＤＲＡＭ与面板都是台湾砸下巨资投入的重资产投资，如果整个产业沉沦，对国力是个重伤害。

面板与ＤＲＡＭ前途茫茫，已形成国人共识，现在更残酷的是太阳能与ＬＥＤ这两个节能环保明日产业，因为投资过量、过速，很快地也形成灾难产业，今年第二季太阳能上中下游相关公司都出现巨额亏损，像荣化转投资最上游矽原料厂福聚能源，在未上市一股难求，股价一度喊到五百元；但是产业急转直下，福聚能源上了兴柜，股价却跌到三十四．六元，且乏人问津，今年所有太阳能股股价的惨跌，令人看了怵目惊心。

可怕的被大家视为明日产业的风力发电，也因为投资过剩，如今也出现杀戮战场的景况，在上海上市的华锐风电，股价从八十八．八元人民币跌到二十．九四元人民币。在香港上市的金风科技，更是从上市的二十一．八港元跌到三．二六港元，从股价就可以看出产业肃杀的一面。同样有国家补贴，产业快速扩张，如今杀戮加剧的ＬＥＤ也是如此。最近亿光董事长叶寅夫大声疾呼，政府应重视ＬＥＤ产业生态，免得台湾在中国与南韩夹击下，快速陨落。ＬＥＤ、太阳能、薄膜电晶体液晶显示器（ＴＦＴ｜ＬＣＤ）到ＤＲＡＭ，都是台湾投资最大的产业，但竞争力逐渐式微，台湾的产业竞争力也将随之减弱。

**代工产业价值式微成了新困境**

二是台湾银行业下一个呆帐危机，放款过度集中在双Ｄ产业，从茂德一出事，官股银行立刻受到冲击，可以看出台湾银行业的下一个危机很可能来自电子业。一九九七年亚洲金融风暴，台湾的金融业为了房地产业打销逾二．四兆元新台币呆帐，这回茂德很可能只是冰山一角。未来风险最大的可能来自联贷比率很高的国营金融行库。

三是创意价值极大化，制造价值极小化的危机。今年七月，美国加州大学柏克莱分校教授发表iPad与iPhone产业价值链，到底谁分到最多好处？这项研究结果令人怵自惊心，在iPhone的价值链中，苹果代表的美国独享五八．五％的利润，而以鸿海为主的台商只分到Ｏ．五％，提供零组件的南韩则获得四．七％的利益。

若是换成iPad，以苹果为主的美国仍独享三Ｏ％利益，台湾分到二％，南韩得到七％，这篇论文把苹果价值链说得非常清楚，台湾负责组装，但在整个产业价值链却是最微不足道。这是台湾深耕电子代工产业三十年之後的新困境。

今年ＩＴ有两个重大的发展，一个是谷歌斥资一二五亿美元并下摩托罗拉移动（Moto Mobility），谷歌看中的不是摩托罗拉手机制造能力，而是其手上握有二．四五万项专利，从摩托罗拉与诺基亚的式微，可以看到手机代工产业遭到压缩的残酷一面。

另一个是惠普决定分拆ＰＣ部门，惠普原本高价兜售，却乏人问津，其间，三星最早表态，联想意愿也不高，在求售无门的情况下，惠普决定只分拆不出售，也正好看出ＰＣ代工业正快速式微。ＰＣ与手机都是台湾代工产业链最吃重的环节，如今都面临制造价值极小化冲击，也是台湾产业陷入困境的警讯。

四是全球化创造赢家通吃的时代。贾伯斯逝世前推出iPhone 4S，一开始大家都感到失望，没想到首日销售却出现破纪录的一百万支，苹果的股价也冲到四二六．七美元的历史新高，市值推进到三九五五．八九亿美元，凸显了苹果赢家通吃的新面貌。

另一个新赢家是亚马逊，股价写下二四六．七一美元历史新天价，市值也达一一一九．九亿美元，在後贾伯斯时代，亚马逊创造一Ｏ六倍的本益比（Ｐ∕Ｅ），亚马逊的执行长贝佐斯（Jeff Bezos）後劲看好，也显示亚马逊未来在电子商务及Ｂ２Ｃ的电子商场威力备受期待。这种赢家通吃的景象会愈来愈显着，台湾缺乏国际竞争优势的大厂，未来面对的威胁也最大。

**产业转型找出路才是新契机**

五是传统产业快速科技化，而电子业则陷入传统产业化。二十年前，传统产业都是劳力密集产业，後来因为不敌工资成本快速上扬而出走，有了这个教训，很多传统产业劳力密集度不高，厂房自动化设备完善，在这一波中国加薪潮中反而冲击不大。反倒是电子业以组装为主，鸿海、富士康在中国雇用八十五万名劳工堪称代表作，也是这一波中国大陆加薪潮下最大受害者。

最近传出的可成关厂风暴，可以看出中国在经济快速发展上去之後，对环保条件已趋于严格，台商若不努力思考转型，未来将面临更多的困境。

六是中国是市场还是生产基地？从中国连番加薪来看，中国作为世界工厂的角色已逐渐告一段落，将来高附加价值的制造链，可能回台湾生产，而低附加价值的劳力密集产业，恐怕必须向孟加拉、缅甸、泰国、菲律宾等地寻找新出路。

反倒是中国连番加薪创造的消费力，未来仍是一股不可忽视的力量，过去十几年来，台商从康师傅、旺旺都可看到快速成长的新风貌。未来电子业必须从代工转型到市场去寻找出路，像岳丰就从网路设备切入到大小麦克的卖场，寻找新的发展商机。

七是中国制造的回销压力。两岸经济协议（ＥＣＦＡ）後加速交流，未来陆资来台投资将常态化发展，台湾须面对人才争夺战。最近从ＬＥＤ到面板，都出现大陆来台抢人才的景象，下一个很可能以中国大陆为生产基地的产品回销台湾，例如，从复盛出走到中国耕耘有成的汉钟精机，空气压缩机逐渐有低价回销台湾的机会，台湾本地产业将面临另一个压力。

**消费力崛起带动的新产业为亮点**

八是台湾新崛起萌芽的产业，饮食产业最具代表性。过去大家看到令人眼睛一亮的产业一定是电子业，但今年八十五度Ｃ股价一度到四ＯＯ元，摩斯汉堡的安心食品股价一度到三Ｏ五元，王品也到过五五Ｏ元，最近，瓦城上兴柜，也是一下子涨到二七Ｏ元，都令人眼睛为之一亮，加上通路产业带来的商机，这是台湾亮点产业。

九是中国消费力崛起带动的新产业，例如，汽车从小车到进口车，精品、金饰产业快速崛起，中国的白酒与红酒产业，凡是与中国十三亿人口沾上边的衣食住行产业，都可摇身变成大产业。今年深沪股市跌跌不休，但是像酒类股如洋河股份、贵州茅台、五粮液、古井贡酒等，股价都表现十分出色，在中国十三亿人口当中找商机是个大方向。

十是面对吃软不吃硬的时代，最近动作频频的ROVIO，在引进策略股东之後，将进行ＩＰＯ（首度公开上市），市值将从十亿美元起跳，这家从App诞生的线上游戏公司，很快的崛起，很可能在很短时间内取代诺基亚，成为芬兰的新国宝。台湾专注在硬体制造，何不想想芬兰的蜕变？ (完)

--整理 张雅菁/曾祥进

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。