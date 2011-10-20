菲军舰南沙撞中国渔船 菲外交部称不会道歉

路透马尼拉10月19日电---菲律宾周三称，一艘中国渔船闯入菲律宾海域，後来菲律宾海军巡逻舰与这艘渔船拖曳的一艘小船“意外”相撞。

据称，当时一艘菲律宾海军舰只正在南沙礼乐海滩附近巡逻，发现一艘中国渔船拖着35艘小船，巡逻舰试图驶近查看这艘渔船，却与其中一艘小船相撞。

菲律宾外交部长罗萨里奥表示，菲政府不会向中方道歉。他在发给记者们的信息中称：“没必要道歉，我方也没有道歉。”

而之前菲国防部一名发言人曾表示，菲海军已向中方致歉，避免引燃该地区紧张局势。（完）

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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