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时事要闻 | 2011年 10月 20日 星期四 09:38 BJT

重庆奉节煤矿瓦斯爆炸造成13人死亡

路透北京10月19日电---据新华社周三报导，重庆一煤矿周一发生的瓦斯爆炸事故，已造成13人死亡。

此次事故发生在重庆奉节县大树镇兰靛村6社富发煤矿，当时井下共有16名工人，3人被救出，9人当场死亡，4人失踪。

经过两天搜救，4名失踪工人的遗体相继找到。

相关部门已就事故展开调查，6名责任人被警方刑拘。

2010年中国煤矿事故共造成2,433人死亡，2009年则为2,631人。（完）

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