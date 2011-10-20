重庆奉节煤矿瓦斯爆炸造成13人死亡

英国政府称不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透北京10月19日电---据新华社周三报导，重庆一煤矿周一发生的瓦斯爆炸事故，已造成13人死亡。
此次事故发生在重庆奉节县大树镇兰靛村6社富发煤矿，当时井下共有16名工人，3人被救出，9人当场死亡，4人失踪。
经过两天搜救，4名失踪工人的遗体相继找到。
相关部门已就事故展开调查，6名责任人被警方刑拘。
2010年中国煤矿事故共造成2,433人死亡，2009年则为2,631人。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。
路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普颁布的暂时禁止移民禁令，是他上任头两周影响最深远且最受争议的政策，这项禁令本周面临多个重大法律挑战，这可能决定他是否能推动这项政策。