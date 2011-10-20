重庆奉节煤矿瓦斯爆炸造成13人死亡

特朗普穆斯林入境禁令面临多场法庭大战考验

路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普颁布的暂时禁止移民禁令，是他上任头两周影响最深远且最受争议的政策，这项禁令本周面临多个重大法律挑战，这可能决定他是否能推动这项政策。