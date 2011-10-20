中国将建覆盖全国征信系统--国务院

路透北京10月20日电---由中国国务院总理温家宝主持召开的国务院会议指出,要把诚信建设摆在突出位置,加快征信立法和制度建设,建立覆盖全国的征信系统.

新华社周三晚间报导,会议对制订社会信用体系建设规划作了重点部署,"十二五"(2011-2015年)期间要以社会成员信用信息的记录、整合和应用为重点,建立健全覆盖全社会的征信系统.

"当前社会诚信缺失问题依然相当突出,商业欺诈、制假售假、虚报冒领、学术不端等现象屡禁不止,人民群众十分不满."会议称.

会议提出,要加快征信立法和制度建设,抓紧制定《征信管理条例》及相关配套制度和实施细则,制定信用信息标准和技术规范,建立异议处理、投诉办理和侵权责任追究制度.

同时建设覆盖全国的征信系统;推进行业、部门和地方信用建设.各地区要对本地区各部门、各单位的信用信息进行整合,形成统一平台,实现对失信行为的协同监管.

"尤其要结合市场主体准入、纳税、合同履行、产品质量、食品药品安全和社会保障、科研管理、人事管理等方面的工作,有针对性地加强各领域的信用信息系统建设,建立健全信用档案,尽快改善各行业、各部门、各地区的信用环境."会议称.

中国近年来在食品安全,交通安全等诸多领域事故频发,既有监管不到位的责任,也与中国社会整体商业信用体系和社会诚信体系的缺失有关.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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