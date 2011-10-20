融资融券标的证券范围将扩大--报载

路透上海10月20日电---中国证券报周四援引权威人士称,随着融资融券从试点转为常规业务,标的证券范围将进一步扩大,此外转融通已进入倒计时,实施方案有望近期出台.

该权威人士并透露,在转融通实施方案敲定後,各相关公司和机构将很快展开联网测试等一系列工作,预计转融通有望年内正式推出.

报导称,对市场关于转融通将带来大量卖空的担忧,证监会规定,证券金融公司融出的每种证券馀额不得超过该证券可流通市值的5%.

上述权威人士并表示,转融通业务主体是证券金融公司,考虑到证券金融公司在开展转融通业务过程中,会掌握证券公司融资融券业务相关数据,证监会规定,证券金融公司除向证券公司提供转融通服务外,还要履行对证券公司融资融券业务运行情况进行监控、对全市场融资融券交易情况进行监测分析等职责.

目前融资融券业务试点的开展全部依赖券商自有证券,常常出现一券难求情况,业界一直积极呼吁推出转融通方案.

当前融券交易规模远不及融资交易规模,截至周二,沪深两市融资融券馀额为335.7亿元人民币,其中融资馀额为332.0亿元,融券馀额为3.7亿元.

所谓转融通,就是由银行、基金公司和保险公司等机构提供资金和证券,证券公司作为中介将这些资金和证券提供给融资融券客户.此前业界对融券标的证券范围主要集中在基金公司和保险公司等大型金融机构所持有的证券上.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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