中国三季度地价增幅回落--国土部

路透北京10月20日电---中国国土资源部周三发布报告称,三季度全国主要监测城市综合、商业、居住和工业地价环比、同比增幅全面回落,土地市场相对降温态势基本明朗.

新华社援引该报告并称,在通胀高位振荡,消费投资增速保持高位,以及欧美债务危机引发外汇资产缩水加大人民币升值压力,投资逐利与保值避险等支撑房价地价上涨的各方因素仍然存在.

"要审慎对待地方融资平台风险,防患未然,逐步疏导、控制因土地、房地产市场降温给地方政府带来的财政、金融双重压力,"国土部报告称.

报告显示,三季度全国主要监测城市综合、商业、居住和工业地价环比增长率分别为1.33%、1.98%、1.69%、0.64%,较上一季度分别下降0.54、0.79、0.48、 0.49个百分点.

同期四种地价同比增长率分别为8.37%、11.54%、10.48%、4.61%,较上一季度分别下降0.48、0.22、0.25、0.84个百分点.

统计并显示,仅1-8月全国已有12个省份将全年供地计划指标用尽.

此外,国土部同日发布的2010中国国土资源公报显示,去年全国84个重点城市处于抵押状态土地面积25.82万公顷,抵押贷款3.53万亿元人民币,抵押面积和抵押贷款同比分别增长19%和36.3%.

去年全年国有建设用地实际供应总量42.82万公顷,同比增长18.4%.其中商服用地、住宅用地供应量分别为3.87万公顷、11.44万公顷,同比增长40.4%及40.3%.住宅用地中,保障性住房用地比例达14.5%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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