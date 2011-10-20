利润下滑将华尔街薪资水平拉入熊市

路透纽约10月18日电（记者 Lauren Tara LaCapra）---高盛(GS.N)今年的奖金将减少至少20%，专家称收入下滑将使全年奖金进一步下降。

受证券发行交易清淡和市场动荡令交易收益减少影响，华尔街奖金普遍下滑。

华尔街薪酬顾问约翰逊（Alan Johnson）称，今年全年奖金可能比去年削减30-50%。

他说：“一般情况下，这会引起一定程度的同情。但是在‘占领华尔街’运动如火如荼的情况下，一些人会觉得，（年奖）应该更低。”

过去一个月以来，“占领华尔街”示威者在曼哈顿下城距离高盛办公室几个街区处露营，痛诉收入不公以及政府对大型银行的救助。

今年前九个月，高盛平均为每位员工预留292,836美元奖金，比去年同期的370,706美元减少21%。

并且这笔奖金的大部分是前两个季度预留的。第三季度仅为平均每位员工46,000美元，比去年同期下降57%。

作为美国最大投资银行，高盛的薪资水平在同行中最高，也经常被批评人士看作华尔街贪婪的象征。很多示威者表示，他们反对美国最富有的1%人群获得的高薪。

不过即使在去年，高盛员工的平均薪水也并未达到最富的1%人群的水平。并且随着近期奖金的下滑，该公司员工平均薪水更加远离最高水平。

据纽约大学经济学教授沃尔夫（Edward Nathan Wolff）的研究，美国最富有的1%人群去年人均收入70万美元。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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