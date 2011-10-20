叙利亚数以万计人集会支持阿萨德

路透安曼10月19日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---数以万计的叙利亚人周三在北部城市阿勒波(Aleppo)集会，支持该国总统阿萨德；同时在南部地区，阿萨德的军队继续发动攻击，镇压国内已持续七个月的反抗活动。

此次在叙利亚商业中心的集会活动由国家组织。一周前大马士革也曾有过类似集会，表明骚乱浪潮虽席卷全国，但叙利亚当局仍可在两大主要城市凝结民众支持。

集会者手持阿萨德图像，挥舞叙利亚、俄罗斯与中国国旗，高呼“我爱你”。俄中两国曾对联合国一项制裁叙利亚的决议草案投反对票。

在中部城市霍姆斯(Homs)，居民们表示武装分子和军队叛离者在多个社区与政府军交战，活动人士们表示在Naziheen区，六人被亲阿萨德的民兵（shabbiha）击毙。

叙利亚反对派“全国委员会”承诺寻求国际保护，以停止平民伤亡，呼吁反抗活动继续保持和平。利比亚周三承认叙利亚“全国委员会”。

叙利亚反对派活动人士Wael Razak在的黎波里的新闻发布会上说道：“我们要求其他国家……采取与利比亚一样的立场。”

他并指出一些海湾地区阿拉伯国家已经召回了驻叙利亚大使，号召其他国家“断绝与叙利亚独裁政权的关系。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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