广交会前三天出口额101.9亿美元--商务部

路透上海10月20日电---中国商务部表示,中国今年秋季广交会(中国进出口商品交易会)前三天出口的成交额环比和同比分别增长4.2%和14.5%,至101.9亿美元.

商务部并称,广交会前三天,境外到会客商累计9.3万人,比今年春交会仅增长2.6%,比去年秋交会增长13.2%.

商务部发言人沈丹阳在周三坦承,近几个月影响中国外贸发展的不利因素增加,未来两个季度的外贸形势会相当严峻.

商务部的数据并显示,在本届广交会目前的成交订单中,三个月以内的短单占51.7%,三个月至六个月的中单占了35.5%,六个月以上的长单仅占12.8%.

中国今年春季广交会出口成交逾368亿美元,比上届增长5.8%.有209个国家和地区逾20万名采购商参会,到会采购商人数创历史新高.

中国国务院总理温家宝上周在广交会开幕式上重申,中国不刻意追求贸易顺差,将把扩大进口与稳定出口结合起来,努力促进国际收支基本平衡,既重视出口,也重视进口.

中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄,当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,均低于预估,表明中国外贸更趋平衡的同时,亦可从经济层面纾缓人民币升值压力,降低中美贸易战一触即发的风险.(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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