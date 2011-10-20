中国182城市地下水水质多半为较差至极差级--国土部

路透北京10月20日电---中国国土资源部周三发布公报显示,中国地下水质量状况总体上不容乐观,在对去年182个开展地下水水质监测城市中,一半以上城市地下水为较差至极差级.

刊登在国土资源部网站上的2010中国国土资源公报并显示,在超过四千个水质监测点中,水质呈较差级的监测点占比达40.44%,呈极差级的占比16.7%,合计超过57%.

公报称,去年水质呈变差趋势的地区主要集中在华北、东北和西北地区.水质呈变好趋势的城市则主要分布华东地区,华北、东北、西北地区仅有少量城市水质变好.

城市不断发展、肥料过度使用、工厂毫无顾忌地乱倒废水等等问题,导致中国水质已严重恶化,国内半数河流与湖泊都已被污染.根据世界银行估算,中国每年需要投资200亿美元才有望实现城市供水达到标准.

此外,国土部公报并披露,去年中国石油对外依存度为54.8%,铁矿石对外依存度为53.6%.

发改委8月称,今年上半年中国原油对外依存度54.8%,较去年上升1个百分点,但仍低于美国同期水平.

欲了解更多详情,请点选国土资源部网站 (here)

--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/乔艳红

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