美朝下周会谈 分析人士期望不高

路透华盛顿10月19日电(记者 Arshad Mohammed)---美国国务院称，美国和朝鲜官员将于下周一、周二在日内瓦会晤。不过分析人士认为，朝核六方会谈短期内难以重启。

美国国务院强调，美方希望朝方在无核化问题上表现出诚意，希望朝鲜先采取措施表明诚意，而後再展开更广范围的谈判。

美国国务院发言人唐纳(Mark Toner)不愿具体谈是指哪些措施，不过分析人士认为主要是三方面，即改善朝韩关系、冻结朝鲜核活动包括宁边铀浓缩设施、以及暂停核试验以及远程导弹试验。

唐纳对记者表示：“此次会谈是我们的进一步努力，旨在明确朝鲜是否准备履行2005年六方会谈联合声明规定的义务、是否履行国际义务，以及是否采取具体措施，向无核化方向迈进。”

美国和朝鲜上次举行类似会谈是在7月底。

根据2005年9月六方会谈联合声明，朝鲜同意放弃核武器计划，换取中国、日本、俄罗斯、韩国和美国的经济及外交支持。不过此项协议并未切实执行。

朝鲜领导人金正日在接受俄塔社(Itar-Tass)采访时重申，朝鲜愿意准备在“不设先决条件”的情况下重返六方会谈。这意味着，很难指望朝方在六方会谈重启前采取切实步骤。

一位要求匿名的美国官员表示，美国希望与朝鲜举行新一轮双边会谈，其实可能是一种拖延战术，旨在遏制朝鲜挑釁行为，譬如攻击韩国或进行核试验等。

他说：“我们担心的是，如果我们不与朝鲜接触，会导致朝鲜误判形势，以前就有过这样的情况。有时候，停止接触後，他们会以危险、令人不安的方式出击。”

“现在是探索阶段，坦率讲，这是一种管理策略。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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