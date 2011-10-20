法国总统称欧元区谈判陷僵局 飞往德国欲化解分歧

* 萨科齐称欧元区有关纾困基金和欧洲央行角色的谈判陷入僵局

* 萨科齐飞往法兰克福会见默克尔

* 穆迪将西班牙主权评等调降两个级距

* 希腊数年来最大罢工演变成暴力活动

路透巴黎/法兰克福10月19日电---法国总统萨科齐周三表示,欧元区债务危机的处理计划陷入胶着,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧.

萨科齐对法国议员表示,这样的分歧阻碍协商,已飞往法兰克福与德国总理默克尔会谈,以试图在欧洲领导人周日重要的峰会前打破僵局.

但两位领导人会谈後却没有对在场等待的记者发表讲话.

在被问及是否有达成协议时,参与这场晚间会议的欧元集团主席贾克表示,"我们周六周日还有会议."

萨科齐料将回到巴黎,因为他的妻子即将临盆.

稍早一位法国总统办公室消息人士表示,德法领导人和其他欧元区政策主管及国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德,在一场欧洲央行(ECB)总裁特里谢卸任送别活动的间隙进行了会晤.

法国认为杠杆操作欧洲金融稳定机构(EFSF)最有效的方法,就是将其变成一家银行,然後可以取得欧洲央行的注资,但欧洲央行和德国政府均反对此主张.

在场议员Charles de Courson称,萨科齐在午餐会议中对议员们表示"在德国,执政联盟对该议题看法分歧.不是只需要说服默克尔而已,"

他的谈话引发外界质疑,欧元区领导人周日会议能否通过明确且令人信服的计划.

若未能通过计划,可能会进一步损及欧元区原已孱弱的信心,以及其控制两年之久债务危机的能力.

欲浏览希腊经济图表,请点选(link.reuters.com/rup24s)

欧元区债务危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

欧元区违约後果,请点选(r.reuters.com/zec83s)

一位参与达成欧债危机解决方案的欧盟高级官员称,欧洲央行目前唯一能够阻止危机蔓延的"断路器"就是明确承诺"只要有需要",就会继续购买欧元区财务窘困国家的债券,但这是欧洲央行总裁特里谢已表示不应发生的.

但欧盟执委会主席巴罗索似乎支持上述干预行动,他在法兰克福表示:"欧洲央行在二级债券市场采取的果断干预行动在以往是,目前仍是维护欧元区金融稳定的关键要素."

围绕欧元区前景的不确定性愈演愈烈,美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二将西班牙主权债信评等调降两个级距,称银行和企业债务水准高企,使该国易受资金压力影响.

希腊议会初步批准新一轮撙节举措,这是该国避免债务违约所必需的,而债务违约可能在欧元区此起彼伏.

希腊警察与议会大厦外身穿黑衣的抗议者发生冲突,因工人们开始数年来规模最大的罢工,以抗议该国实施撙节计划以换取援助.

**压制预期**

德国总理默克尔在周二晚间警告称,欧债危机不会仅凭一次欧盟领导人峰会就能解决,并重申以往的失误将不能"轻易"解决.

"如果欧元下跌,欧洲将会陷入困境,但我们将不会允许这种情况发生,"她在法兰克福表示.

芬兰总理卡泰宁在接受芬兰公共广播电视公司YLE采访时表示,他不相信周日峰会将能解决欧元区债务危机,此番言论似乎旨在进一步降低外界预期.

"我不相信周日能达成这样的方案...解决所有问题.但我相信是次峰会将沿着正确的方向作出决定,"他在周三播出的访谈节目中表示.

"我们一直在努力,"欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在默克尔--萨科齐会晤後、当被问及周末峰会达成协议的可能性时表示.

然而,外界仍寄望欧洲领导人能就新举措达成共识,削减希腊债务、增强银行业者资本实力和杠杆化使用欧元区援助基金,以防止危机蔓延至更大的经济体.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在法兰克福告诉记者说,"你们了解法国的立场,我们坚持这一立场.我们认为,显而易见,最佳解决方案是央行授予欧洲金融稳定机构(EFSF)银行业执照,但大家都知道央行对此沉默不语."

"所有人也都了解德国保持沉默.但对我们来说,这仍是...最有效的解决方法."

德国一位高级政府消息人士透露,柏林仍将坚决反对欧洲央行增援EFSF.

**EFSF杠杆化**

欧元区官员向路透表示,谈判桌上也讨论了另一种模式,也就是让EFSF为新发行的欧元区债券提供部分担保.

透过担保初始的20-30%亏损,EFSF的运用可扩大三到五倍.EFSF剩馀可用的约3,000亿欧元资金,运用效果可扩大至逾1兆(万亿)欧元,得以让市场对整体情势重新思考.

然而,分析师不认为针对初始亏损进行担保的杠杆操作能够成功,并警告称,这做法可能在部分债券市场造成双层结构,而且若无欧洲央行明确承诺会继续买进有风险的债券,这样的做法也毫无意义.

"表现上看来,这方案有些便于执行的好处...但实际上却是伴随许多复杂的因素可能会使其失败,"智库Bruegel的分析师Shahin Vallee在一份研究报告中说.

除了试图强化纾困基金外,欧元区领导人也在努力说服银行业接受"自愿"将希腊主权债价值减计高达50%.他们也试图就受困金融机构资本重建达成协议.

希腊仍陷于衰退风暴中,其整体债务预估今年会增至3,570亿欧元(4,890亿美元),相当于年度国内生产总值(GDP)的162%,少有分析师认为希腊有能力偿还这麽庞大的债务.

路透调查的经济分析师预期,欧洲领导人可能会要求民间投资人为所持希腊公债部位承担约50%的亏损,亦即官员们上周提议减计区间的上缘.

穆迪将西班牙债信评等由Aa2调降至A1,为近几周来第三个调降西班牙评等的主要评级机构,且其给予的评等也比标准普尔和惠誉低一个级距.

降评背後的原因凸显出欧元区危机缺乏解决方案的影响,而非特别针对西班牙的政策缺陷.

"自从7月底将西班牙评等置入观察後,尚未见有关于当前主权债务危机的可信解决方案,且不论如何,对于该地区政治团结和成长前景的信心,需要一段时间才能完全恢复,"穆迪在报告中称.

尽管欧洲领导人急于阻止希腊债券更大规模减计影响到其它欧元区国家,但希腊民众则不满于未来几年为了换取国际援助而过苦日子.

"他们是要骗谁?他们救不了我们的.在这些措施下,穷人更穷,富人更富.我会说:'不了,谢谢.我不需要你的援助.'"希腊一名50岁的公共部门职员称.(完)

--编译 戴素萍/肖群英/兰秀娟/王冠中;审校 张涛/程琳

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