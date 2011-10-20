欧盟提出500亿欧元基建计划 欲提振经济促进就业

* 计划着眼于新的运输、能源及宽频投资

* 提案包括推出欧盟支持的项目债券

* 执委会称需要靠投资来刺激经济成长和就业

路透布鲁塞尔10月19日电---欧盟执委会周三提出2020年前将投资500亿欧元(680亿美元)的计划,建设新的跨境运输、能源和宽频项目.执委会表示,这将有助于提振欧盟的经济成长和就业.

从2014年到2020年该计划的总支出将仅占欧盟年度GDP的0.4%.但欧盟执委会表示,预计将透过降低重要基础建设项目的各项风险,吸引更多公共和民间资金参与投资.

"今天我们是为了欧洲未来成长和就业先付出头期款,"欧盟执委会主席巴罗索在布鲁塞尔的记者会上表示.

"欧洲必须协助兴建道路、铁路、电网、管道及宽频网路,这对我们的民众和企业非常重要,"他表示.

巴罗索并证实推出"欧洲项目债券"的计划,用来支持具体项目,并帮助新的基础建设吸引额外资金.

该债券将由基础建设项目公司来发行,不是由欧盟执委会直接发行,但欧盟和欧洲投资银行基金将承担部分项目风险,让债券更具吸引力以吸引保险公司和退休基金等投资者的参与.

"最初,最有可能参与的是欧洲投资者,但北美机构投资者和各种主权基金亦有可能参与,"执委会发表声明称.

执委会称,金融危机後,针对基础设施的民间项目融资失败所造成的融资缺口,需要这些债券来填补.但欧洲央行已警告称,增加债务或令公共财政的透明度降低.

执委会建议,在2012年和2013年的试行阶段,为项目债券拨付2.3亿欧元,并自2014年起提高至"相当高"但未明确的规模,以作为500亿欧元基础设施计划的一部分.

执委会有关基础建设支出和项目债券的所有建议都需获得欧盟各国政府和立法者的批准,最长可能需要两年时间.

**支出计划**

在500亿欧元基础建设基金中,运输项目将占最大份额,到2020年将一共获得320亿欧元.

据估计,2020年前欧洲运输基础设施需要2,500亿欧元投资.上述基金将有助于满足部分资金需求,而剩馀部分预计将由各国政府和民间部门来填补.

执委会确定的可以获得欧盟融资的项目名单中包括,将现有1.5万公里铁路升级为高速铁路,以及扩展通往83个港口和37个航空中心的道路与铁路.

共有90亿欧元将用于能源项目,包括建设旨在降低对俄罗斯依赖的南部天然气走廊,以及在北海和波罗的海地区建立海上风电网络.

"此举无疑会改善欧洲电网.我们从未特意建造一个共同的基础设施.这表明我们正吸取教训,"环境智库E3G的分析师Sanjeev Kumar告诉路透.

另有90亿欧元将投资于欧盟全境的高速宽带(宽频)网络和相关数字服务,比如将商业运营者忽略的人口稀疏地区和农村地区接入欧洲宽带网络.(完)

--编译 戴素萍/许娜/肖群英;审校 张涛

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