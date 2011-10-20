曼谷水位日益上升 英拉称已尽全力应对洪灾

2011年10月19日，泰国曼谷郊区，人们在被洪水淹没的街道上行走。 REUTERS/Sukree Sukplang

路透曼谷10月19日电（记者 Pracha Hariraksapitak/Martin Petty）---泰国总理英拉（Yingluck Shinawatra）周三为其政府应对洪灾的表现进行辩护。泰国正经历半个世纪以来最严重的洪涝灾害。泰国军队奋力保护该国工业中心，首都曼谷的水位也日益上升。

她称，需要提振公众士气，政治家、商人和公众应团结起来，加快恢复，减少损失。

曼谷市郊的洪水不大，但北部七个地区周三处于警戒状态，200户家庭被转移，其他居民则被告知需将汽车和贵重物品移至高地。

为应对洪灾，泰国央行周三维持政策性利率3.5%不变，使一年多来为应对经济损失不断增加、通胀压力上升而采取的紧缩政策暂停。

执政两个月的英拉因政府消息前後矛盾和救灾行动缓慢遭受批评。泰国政府称，预计损失有多个版本，但可能高达50亿美元。

英拉表示，政府与民众的沟通将会改善，正尽全力保护首都。

她声音颤抖地对记者表示：“说实话，我们已经尽了全力。”

“但今年我们遭遇的是，有史以来最严重的洪灾。我们需要各行各业以及所有人的鼓励、支持与合作。”

自7月份以来，泰国北部、东北部和中部的洪灾造成至少317人死亡，大片工业区和农田被淹。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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