20日午间分析：深成指破万创新低

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场继续呈现震荡下探走势。其中沪综指再度大幅下挫，逼近前期低点2318点，而深成指再度跌破万点大关并创出调整新低。盘中多数个股纷纷调整，市场弱势特征较为明显，午盘沪综指报收于2331.23点，下跌1.95%。
尽管昨夜美股调整，导致今日亚太区主要股市多数下跌，但是近几日A股市场持续下探并没有太多的受到外围市场的干扰，其症结仍在国内环境，一方面经济增速回落，但是股市反弹缺乏基本面支撑。
另一方面，在流动性紧张、通胀导致成本上升的环境下，上市公司业绩压力逐步加大。上市公司业绩在三季度可能会出现拐点，业绩下滑成为普遍现象，这对二级市场股价构成压力。
笔者认为，在全球经济环境、宏观经济政策、上市公司业绩以及资金供求关系等基本面因素没有发生明显好转之前，大盘震荡探底之势仍将延续。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。