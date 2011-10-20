20日午间分析：深成指破万创新低

今日A股市场继续呈现震荡下探走势。其中沪综指再度大幅下挫，逼近前期低点2318点，而深成指再度跌破万点大关并创出调整新低。盘中多数个股纷纷调整，市场弱势特征较为明显，午盘沪综指报收于2331.23点，下跌1.95%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场继续呈现震荡下探走势。其中沪综指再度大幅下挫，逼近前期低点2318点，而深成指再度跌破万点大关并创出调整新低。盘中多数个股纷纷调整，市场弱势特征较为明显，午盘沪综指报收于2331.23点，下跌1.95%。

尽管昨夜美股调整，导致今日亚太区主要股市多数下跌，但是近几日A股市场持续下探并没有太多的受到外围市场的干扰，其症结仍在国内环境，一方面经济增速回落，但是股市反弹缺乏基本面支撑。

另一方面，在流动性紧张、通胀导致成本上升的环境下，上市公司业绩压力逐步加大。上市公司业绩在三季度可能会出现拐点，业绩下滑成为普遍现象，这对二级市场股价构成压力。

笔者认为，在全球经济环境、宏观经济政策、上市公司业绩以及资金供求关系等基本面因素没有发生明显好转之前，大盘震荡探底之势仍将延续。（完）

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