工银租赁与中国商飞签45架C919订单

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透香港10月20日电---据新华社报导，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银金融租赁有限公司与中国商飞签署45架C919大型客机订单协议，这意味着C919启动订单总数已达到145架。
工银租赁与中国商飞周三签约，以扩充旗下飞机数量，满足国内市场迅猛增长的航空旅行需求。工银租赁目前拥有飞机70架，今年6月向空客订购了42架A320。
C919是中国首架自主研制的大型商用飞机，期望与波音(BA.N)737和空客EAD.PAA320等窄体客机竞争。C919客机是单通道150座级客机，定于2014年试飞，将于2016年交付用户。
新华称，工银租赁与中国商飞均未透露订单额。
去年在珠海航展期间，中国商飞获得六家启动用户共100架C919飞机订单，这些客户包括四家中国航空公司与两家租赁公司。（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数