叙利亚数以万计人集会支持阿萨德

数以万计的叙利亚人周三在北部城市阿勒波集会，支持该国总统阿萨德；同时在南部地区，阿萨德的军队继续发动攻击，镇压国内已持续七个月的反抗活动。此次集会活动由国家组织。一周前大马士革也曾有过类似集会，表明骚乱浪潮虽席卷全国，但叙利亚当局仍可在两大主要城市凝结民众支持。路透