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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 20日 星期四 12:13 BJT

菲军舰南沙撞中国渔船 菲外交部称不会道歉

菲律宾周三称，一艘中国渔船闯入菲律宾海域，菲律宾海军巡逻舰与这艘渔船拖曳的一艘小船“意外”相撞。据称当时一艘菲律宾海军舰只正在南沙礼乐海滩附近巡逻，发现一艘中国渔船拖着35艘小船，巡逻舰试图驶近查看这艘渔船，却与其中一艘小船相撞。菲律宾外交部长罗萨里奥表示，菲政府不会向中方道歉。路透

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