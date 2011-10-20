北京市公租房一定年限後可调整为其他性质保障房--住建委

为解决公租房建设资金缺口,北京市住房和城乡建设委员会周三出台管理办法称,投资机构及开发商建设、持有并运营的公共租赁住房出租一定年限後,可由政府指定机构回购或经批准调整为其他性质的保障房,以吸引社会资金参与投资公租房建设,具体年限将根据全市公租房运营情况及保障家庭情况确定.路透