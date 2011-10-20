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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 20日 星期四 12:04 BJT

中国要求审计所提供赴美上市中国公司账目审查细节--消息

两位消息人士对路透称,中国金融监管机构已经要求全球最大的几家审计事务所,重新紧急审阅它们对中国赴美上市企业的审计工作,并披露审计公司向海外监管机构提供的财务细节. 这一举动料将加剧中美监管机构之间的紧张情势,此前中国赴美上市企业爆出一系列会计丑闻. 路透

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