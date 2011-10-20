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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 20日 星期四 12:03 BJT

中国三季度地价增幅回落

中国国土资源部周三发布报告称,三季度全国主要监测城市综合、商业、居住和工业地价环比增长率较上一季度分别降0.54、0.79、0.48、 0.49个百分点. 同期四种地价同比增长率较上一季分别降0.48、0.22、0.25、0.84个百分点. 统计并显示仅1-8月全国已有12个省份将全年供地计划指标用尽. 路透

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