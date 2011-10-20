美国9月核心CPI较上月微升

食品与汽油价格居高不下,9月继续让美国家庭预算面临压力,但核心物价涨幅降至六个月来最低水平,显示通胀仍然大致受控. 美国劳工部周三公布,9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%;同比上升3.9%,创三年来最大涨幅. 但环比涨幅为三个月来最小,而且剔除食品与能源价格的核心CPI仅微升0.1%. 路透