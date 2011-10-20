华尔街裁员降薪 殃及奢侈品行业

路透10月19日电(记者 Phil Wahba/Jilian Mincer)---纽约奢侈品店的老板和房地产中介正在考虑，他们是否也必须防备华尔街经历的某些阵痛。

随着高盛(GS.N)率先削减薪资，其他机构也很可能效仿，华尔街银行和基金工作人员将很可能减少这个假日季的支出。

加上裁员风险，这可能让Saks第五大道等奢侈品店的人气降低，金融界人士不再愿意为明年夏季休假而一掷千金。

金融顾问公司Pomerantz Financial Associates总裁Michael Pomerantz表示：“人们对2008年记忆犹新。大家还是很担心，即使那些资深交易员和金融从业者也不例外，他们很担心会被解雇。”

2008年金融市场动荡时，奢侈品行业也受到打击。以Saks为例，当时其销量出现两位数下滑，以致不得不通过大减价来清空积压商品。

纽约地区占全美奢侈品零售市场整体年销售额近三分之一，这里受到任何影响，对于整个美国都是牵一发而动全身。

一家顶级银行的职员称，由于担心裁员，无论年终分红有多少，他都计划今年少花钱。

美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)、瑞银集团UBSN.VX、高盛等大型银行最近数月纷纷宣布裁员。

另一家银行的电脑技术员表示，他和同事对今年的年底奖金预期很低。他说，奖金在几年前就已经被砍了，现在预计会进一步减少。

随着“占领华尔街”运动日益蔓延，即便是那些奖金依然丰厚者今年或许也不愿在纽约一掷千金了。很多金融业高管表示，他们理解抗议者对就业机会减少及收入不公的愤怒。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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