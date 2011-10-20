美太阳能电池板厂商要求对中国产品徵重税

* 制造商称中国想要攫取美国市场

* 太阳能电池板厂商再掀中美关系争端

* 德国公司旗下美国部门带头抗争

路透华盛顿10月19日电---美国太阳能电池板厂商周三要求美国政府对中国制造的太阳能产品课徵高昂关税.他们认为这些产品价格过低,而且导致美国流失了数以千计的工作机会.

在这之前,美国太阳能电池板厂商Solyndra即使有美国政府的财务支援仍走上破产之路,导致奥巴马当局面对外界苛责.而这场太阳能电池板纷争,则是美中之间又一起贸易争端.

"让我们把话讲明白.中国对我们的市场有一个计画--鲸吞蚕食,"SolarWorld Industries Americas总裁Gordon Brinser在记者会上表示.美国太阳能电池板厂商要求美国政府对规模逾16亿美元的中国产太阳能电池和模组课徵逾100%的关税.

在俄勒冈州两位民主党参议员Ron Wyden和Jeff Merkley的陪同下,Brinser表示,中国太阳能产品厂商得到一长串政府的非法补贴,以具有极大优势的价格出售来攫取美国市场.

"美国太阳能产品制造商可以和任何一家中国厂商竞争,但没办法和中国政府抗衡,"Brinser表示.

SolarWorld是德国大型太阳能产品制造商SolarWorld AGSWVG.DE的美国分支,後者一直想在快速增长的美国市场扩大份额.上个月,由于太阳能电池板价格急跌,SolarWorld关闭了在加州Camarillo的工厂.

SolarWorld和其他六家美国能源产品公司结成联盟,要求美国政府采取行动.

这场争议发生在美中贸易关系的敏感时期.周三稍早,中国商务部敦促美国不要把经济问题"政治化",并表示美国参议院旨在施压中国使人民币加速升值的议案违反了国际贸易规则.

根据周三获得的一封信函,美国敦促中国做出解释,为什麽中国的互联网"防火?"阻止众多美国公司通过网络在中国出售产品.

"部分位于中国境外的公司向中国客户提供服务时面临困难,因为中国的防火?屏蔽了他们的网站,"美国驻世界贸易组织(WTO)代表Michael Punke周一在给中国驻WTO代表的信中写道.

下周,美国众议院筹款委员会计划对中国引发美国关注的一系列贸易行为举行听证.

**削价与美国同业抢生意**

美国的太阳能厂商表示,中国生产商可以大幅降价,来和美国同业抢生意,因为这些生产商在中国获得了大规模的现金津贴及其他补贴,例如,税赋减免、优惠的原材料价格、打折的土地、电力和用水费用、数十亿美元的优惠贷款、出口补助金及出口保险优惠.

SolarWorld及六家合作企业要求美国政府对中国太阳能产品课征逾100%的反倾销关税,以抵消中国产品定价低于市场水平所带来的影响,而且针对中国的补贴措施徵收额外的反补贴关税.

Brinser没有排除SolarWorld AG在德国提起类似诉讼的可能性,但称其所领导的公司将专注于保护美国市场.

代表美国太阳能厂商的律师Timothy Brightbill称中国的定价行为,是导致美国七家太阳能厂商在过去18个月中裁撤数以千计就业岗位或者倒闭的罪魁祸首.

他说,"在当前经济不景气的情况下,美国太阳能业是为数不多仍保持增长的市场之一,中国正在使用不公平且不合法的策略,不惜一切代价地从中牟利."

钢铁等行业一直仰赖美国限制外国竞争的反倾销和反补贴关税政策而生存.但太阳能产业的这一新案例似乎是可再生能源行业首次寻求美国贸易救济法律的帮助.

奥巴马政府的确曾针对中国对风能生产商提供补贴的行为,在世界贸易组织(WTO)成功赢得由美国钢铁工人联合会(United Steelworkers union)所发起的诉讼.

提交给美国商务部和美国国际贸易委员会(ITC)的请求书,将启动针对美国太阳能厂商指控的调查,为期一年.

如果商务部在未来20天内接受了该请求书,而且ITC认定有证据表明美国(太阳能)厂商的利益正在遭受侵害,那麽美国可能会在几个月内徵收初步关税.

Wyden承认美国政府对国内太阳能行业提供支持.但他表示,美国的支持举措遵守WTO规定,而中国则不然.

上个月,美国太阳能电池板厂商Solyndra申请破产,因背负7.83亿美元有担保债务,且该行业供过于求导致价格不断下滑.

共和党议员正对政府向Solyndra提供5.35亿美元贷款担保事宜进行调查,他们周三表示将继续施压白宫,要求其公布更多与Solyndra有关的内部邮件.

Solyndra破产令奥巴马政府在政治上陷入尴尬.美国政府曾以Solyndra为范例来展示其如何计划推进清洁能源技术发展,并为该公司5.35亿美元的贷款提供了政府担保,而公司表示可能无法全额偿还这笔贷款.

太阳能企业联盟估计,美国今年前八个月太阳能电池和模块进口额超过16亿美元,而去年全年为12亿美元左右.(完)

--编译 戴素萍/李春喜/兰秀娟/王兴亚;审校 徐文焰

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